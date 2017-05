Öflingen Musikverein Öflingen veranstaltet traditionelles Rettichfest am kommenden Wochenende

Am Samstag heißt es wieder: Blasmusik im Zeichen der scharfen Rübe! Eine Gastkapelle aus St. Mang im Allgäu ist mit dabei und natürlich locken wieder zahlreiche Köstlichkeiten rund um den Star des Tages: den Rettich.

Öflingen – In der 45. Auflage findet am kommenden Wochenende das traditionelle Rettichfest des Musikvereins Öflingen (MVÖ) statt. Neben unzähligen Rettichen, Blasmusik, Stimmung und Tanz erwartet die Gäste am Samstagnachmittag Stadionstimmung am Rettich-Pokal, einem Fußballturnier für Vereine, und ganz neu eine tolle, zentral platzierte Schenke mit frisch gezapftem Pils und Weizen und einer großen Auswahl handgemachter Cocktails, regional und international.

So langsam kehrt der Frühling ein. So kann man auf schöne, große Rettiche hoffen und natürlich feiert es sich bei Sonne und warmen Temperaturen auch einfach besser. Rund 800 Rettiche und viele andere kulinarische Leckerbissen warten auf die Besucher. Los geht’s aber am Samstag ab 12.30 Uhr erst mal sportlich. Zehn regionale Vereine, überwiegend Musikvereine, kämpfen auf dem Sportgelände der Öflinger Halle um den 21. Rettich-Pokal. In der Fankurve kann man sich eine Stadionwurst, eine Erfrischung und die traditionell gute Stimmung genießen.

Am Abend dann steigt eine stimmungsvolle Musiknacht mit der Gastkapelle aus St. Mang (Ortsteil von Kempten im Allgäu). Bereits ab 19 Uhr können die Fußballer und Fans in der Öflinger Halle feiern und es sich gut gehen lassen. Unsere Musikkollegen aus St. Mang sind bereits zum zweiten Mal in Öflingen und sind erprobte Stimmungsmacher. Zu später Stunde, nach der Siegerehrung für die Rettich-Kicker, sorgt dann die Band „Guet druff“ aus dem Hotzenwald für gute Stimmung. Kulinarisch kann man es sich bei Wurstsalat, einem kühlen Blonden oder eher exotisch bei einem Cocktail gut gehen lassen.

Der Sonntag steht im Zeichen der Blasmusik. Die Stadtmusik Wehr aus der unmittelbaren Nachbarschaft, die Gäste aus dem Allgäu, der Musikverein Inzlingen und zu guter Letzt die Jugendkapelle des MVÖ unterhalten die Gäste vom Frühschoppen bis zum Abend.

Daneben gibt es natürlich – wie könnte es anders sein – Rettiche satt, verschiedene Mittagsmenüs, feine Kuchen und für die Kinder und Junggebliebenen ein kühles Eis. Ab der Mittagszeit können sich die Kinder und Jugendlichen im „Kids-Zelt“ bei der Kinderbetreuung verweilen. Spannende und lustige Spiele, Basteleien und Action sind dort angesagt.