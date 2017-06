Wehr Musikverein Öflingen: Serenade an einem lauen Sommerabend

Musikverein Öflingen: Serenade an einem lauen Sommerabend

Musikverein Öflingen lädt zu einem Konzert auf dem Schulhof ein. Abwechslungsreiches Programm für wenige Zuhörer.

An einem lauen Sommerabend draußen sitzen und ein schönes Konzert genießen. Das gehört mit zu den schönsten Dingen, die man im Sommer tun kann. Am Freitagabend lud der Musikverein Öflingen (MVÖ) zu seiner Sommerserenade auf den Schulplatz in Öflingen ein.

Die Vorsitzende des MVÖ, Ilona Kunzelmann, begrüßte die Gäste und bedankte sich bei Petrus, dass er das Konzert auch diesmal nicht ins Wasser fallen ließ – das hatte in der Vergangenheit nicht immer geklappt. Das Publikum blieb bei diesem Konzert, das auch als öffentliche Probe genutzt wird, ein wenig überschaubar, aber die üblichen Stammgäste des MVÖ ließen sich die Gelegenheit nicht nehmen. Schließlich wissen sie, dass der Musikverein sie nie enttäuscht. Ein abwechslungsreiches Programm boten die Musiker auch bei diesem Auftritt.

Die Jugendkapelle war ein wenig dünn besetzt, die jungen Musiker, die zu dieser öffentlichen Probe gekommen waren, gaben aber alles, um den Platz vor der Schule zu beschallen. "Ein guter Start" lautete der Titel des ersten Stücks – treffend gewählt. Mit "Uma Thurmann" von "Fall out boy" und "Brown eyed girl" von Van Morrison ging es im Programm weiter.

Die Moderation des Abendkonzertes übernahm diesmal übrigens Chefdirigent Rolf Gallmann, da Jürgen "Jimmy" Bäumle, der Thomas Gottschalk des MVÖ, im Urlaub weilt.

Nach dem Nachwuchs kam das Aktivorchester. "Sway" von Michael Bublé, ein Medley von Tina Turner, das Stück "Saxswingers" und eine Menge mehr hatte das Orchester im Repertoire, auch zackige Marschmusik. Als Zugabe durfte die badische Hymne "Hoch Badnerland" natürlich nicht fehlen.