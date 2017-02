Wehr/Waldshut Mülldeponie Lachengraben ausgezeichnet

Die Kreismülldeponie Lachengraben hat erneut die strengen Auflagen für das Umweltmanagementsystem EMAS (Eco-Management and Audit-Scheme) der Europäischen Union erfüllt. Derweil ist auf dem Gelände vieles im Gange.

Nach Auskunft der IHK ist der Lachengraben derzeit die einzige Hausmülldeponie im Regierungsbezirk Freiburg, die am EMAS teilnimmt. "Es wurden beachtliche Ergebnisse erzielt", stellte Elmar Weißenberger vom Amt für Abfallwirtschaft fest, "die Deponie Lachengraben ist ein Leuchtturm in der Region."

Seit 2003 wird alle vier Jahre getestet. Das zahlt sich aus. Wie in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses zu hören war, sind die Umweltbelastungen aus dem Deponiebetrieb kontinuierlich gesenkt worden. So hat sich der Verbrauch von Strom um 22 Prozent und von Erdgas um 18 Prozent verringert. Geringer geworden sind auch die Emissionen von Deponiegas um 25 Prozent. Das Deponiegas wird im eigenen Blockheizkraftwerk in Strom umgewandelt, der erzeugte Strom wird für die betriebseigenen Anlagen auf der Deponie genutzt. Da die erfasste Deponiegasmenge weiter abnimmt, wird seit Januar 2015 zusätzlich eine Schwachgasverwertungsanlage mit Abwärmenutzung betrieben.

Überhaupt ist auf dem Deponiegelände einiges im Gange. Bekanntlich schreiten die Vorarbeiten für die Erweiterung gut voran. Erkundungsbohrungen wurden im vergangenen Sommer und Herbst vorgenommen. Die Ergebnisse sollen in Kürze vorliegen. Für die Erschließung weiterer Betriebsabschnitte der Deponie wurden Mittel in Höhe von 100 000 Euro eingeplant. Für den Schrottverkauf aus der Schlackenaufbereitung und der Selbstvermarktung des Elektronikschrottes wurden Erträge von 350 000 Euro erzielt. Einem Neubau weichen soll auch das asbestbelastete Waagegebäude, die Technik der Brückenwaage ist bereits erneuert worden. Die Beheizung des neuen Gebäudes erfolgt primär mittels einer Holzpelletanlage. Auch weitere Verbesserungen im Umweltschutz sind vorgesehen, etwa eine Erneuerung des Gaswarnsystems und die Reduzierung von Sickerwasser. Außerdem soll zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen eine Potentialanalyse durchgeführt und gegebenenfalls umgesetzt werden..