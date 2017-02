Wehr Mit den Chio-Maicos auf Safari in die Wehrer Stadthalle

Traditioneller Fasnachtsball der 13-köpfigen Blasmusiktruppe soll in den kommenden Jahren unter neuer Organisation weiter geführt werden

Wehr (job) "Auf Safari in Afrika" heißt es am kommenden Samstag, 18. Februar, ab 20.11 Uhr in der Wehrer Stadthalle. Die Chio-Maicos haben sich für ihren legendären Chio-Ball ein nahelliegendes Motto ausgesucht, nachdem sie im vergangenen Jahr auf Einladung des ausgewanderten Wehrers Wolfgang Raith selbst in Namibia waren. "Wir haben uns bei dieser 'Studienreise' alle Tiere im Original angeschaut", verrät Heinz Blum. Entsprechend wurde auch das aktuelle Fasnachts-Gewand der Chio-Maico-Band gewählt: Die 13 Blasmusiker treten in diesem Jahr im Safari-Look auf.

Auf der Homepage des Chios wird der Fasnachtsball am Samstag als "der letzte Chio-Ball – das große Finale" angekündigt. Fans sollten deshalb aber nicht beunruhigt sein: "Den Chio-Ball wird es auf jeden Fall weiter geben", erklärt Heinz Blum. Hinter den Kulissen wird es organisatorisch aber vermutlich einige Änderungen geben. "Für uns 13 Musiker ist der Chio-Ball immer ein riesiger Aufwand und angesichts der immer größeren Vorgaben kaum noch zu stemmen", so Heinz Blum. Deshalb suche die Band nach einem Partner, der auch organisatorisch mehr Verantwortung übernimmt. Die Wehrer Stadtmusik, aus deren Reihen die Chio Maicos vor 44 Jahren selbst entstanden sind, ist dabei natürlich der erste Ansprechpartner.

Karten für den Chio-Ball gibt es an der Abendkasse. Für beste Stimmung durch den Abend hindurch sorgt in diesem Jahr die Formation ,,Wälderwahn", die eine eigenes Stimmungsprogramm zur Fasnacht zum Besten geben wird. Außerdem treten drei Guggemusiken auf, um das Publikum in die richtige Fasnachtsstimmung zu bringen: Unter anderem die Hotzehüüler aus Rickenbach und als Gastgruppe die "Gassa Huber" aus Herrenberg. Zu fortgeschrittener Stunde werden natürlich auch die Gastgeber selbst zu ihren Instrumenten greifen um ihre traditionelle Mitternachtsshow zu zeigen. Wie bei allen Wehrer Bällen gilt auch beim Chio-Ball: ,,Verkleide isch Pflicht." An besten mottogerecht als Raubkatze, Großwildjäger oder Elefanten.