Wehr Mit dem Windrad durchs FFH-Gebiet

Vorbereitungen für die Windradtransporte am Wolfristkopf beginnen

Unter hohem zeitlichen Druck beginnen in diesen Tagen am Wolfristkopf die Vorbereitungen für den Transport der Windräder zum geplanten Windpark Hasel. Ein regionaler Forstbetrieb beginnt mit den notwendigen Baumfällarbeiten entlang des Wolfristkopfweges und des Hasler Grenzweges, auf dem später die Rotorblätter und die langen Mastteile zu den vier verbliebenen Windradstandorten auf den Glaserkopf transportiert werden sollen. "Der Hieb muss bis spätestens 15. März abgeschlossen sein, um nicht in die Vogelbrutzeit zu kommen", teilt die Pressesprecherin des Landratsamt Lörrach, Junia Folk, auf Anfrage unserer Zeitung mit. Bei einem Vor-Ort-Termin in dieser Woche haben Projektleiter, Vertreter des Forsts und der beauftragten Firma die einzelnen Maßnahmen noch einmal abgesprochen, die bis kommenden Mittwoch umgesetzt werden müssen. Mit rot markierten Holzpfosten wurde dazu die spätere Transporttrasse gekennzeichnet, entsprechend auch die Bäume und Äste, die entfernt werden müssen, um Raum für die langen Schwertransporte zu schaffen.

Die Entfernung der Bäume ist nur der erste Schritt. Die Verbreiterung und Befestigung der Wege findet dann zu einem späteren Zeitpunkt statt. Auf geraden Strecken müssen die Wege auf vier Meter, in Kurven sogar auf sechs Meter verbreitert werden. Die Rodung der Wurzelbereiche und Böschungsabtrag sei wegen der geschützten Haselmaus erst ab Mai möglich, erklärt Junia Folk.

Sehr kritisch sieht der Wehrer Stadtrat Helmut Steinebrunner die nun beginnenden Forst- und Bauarbeiten. Dass die Transporttrasse überhaupt von den zuständigen Behörden überhaupt genehmigt wurde, kann er überhaupt nicht nachvollziehen. Denn der Weg liegt in dem geschützten FFH-Gebiet "Weidfelder bei Gersbach und an der Wehra". "Der Plastik-Hirsch im Wehratal musste wieder entfernt werden, weil er gegen den Naturschutz verstößt – und gleich nebenan sind solche Eingriffe möglich. Wer soll das verstehen?", wettert der Stadtrat. Tatsächlich ist es die selbe Behörde, die im Januar die Hirschskulptur für illegal erklärte und die nun die Maßnahmen beim Windpark begleitet. "Die Zuständigkeit für die Genehmigung liegt beim Regierungspräsidium (RP) Freiburg, Höhere Forstbehörde. Diese hat eine Waldumwandlungsgenehmigung erteilt, die auch naturschutzrechtliche- und fachliche Belange beinhaltet", erklärt Junia Folk. Beim RP Freiburg sieht man das Vorhaben unproblematisch: Es handele sich dabei um mehrere kleinflächige Verbreiterungen des vorhandenen Waldwegs – insbesonders in Kurvenbereichen. Auch die untere Naturschutzbehörde im Landratsamt Lörrach habe eine FFH-Erheblichkeitsabschätzung durchgeführt, "die zum Ergebnis hat, dass keine erheblichen Auswirkungen auf das FFH-Gebiet durch die Maßnahmen zu erwarten sind."

Bei der späteren Verbreiterung der Waldwege befürchtet Steinebrunner noch schlimmere Eingriffe als das bloße Fällen von Bäumen: "Es sollen Böschungen abgetragen und abgeflacht werden, teilweise auf felsigem Untergrund. Möglicherweise muss sogar gesprengt werden", fürchtet Steinebrunner. Der Pressesprecher des Projektträgers EnBW, Ulrich Stark, weist dies auf Anfrage unserer Zeitung allerdings klar zurück: "Sprengungen sind nicht geplant und wir bekämen sie auch nicht genehmigt."

Auch Wolfgang Bürk, der auf den Mettlenhöfen in direkter Nachbarschaft zu einem der geplanten Windräder wohnt, beobachtet die Arbeiten zum EnBW-Windpark mit Argusaugen. Er hat bereits mit einer Petition beim baden-württembergischen Landtag und einer Klage beim Verwaltungsgericht Freiburg versucht, den Windpark zu stoppen – bislang allerdings vergeblich. Der EnBW wirft er vor, schon jetzt gegen die Genehmigung des Landratsamts Lörrach zu verstoßen. "Es steht ausdrücklich geschrieben, dass einige ökologische Ausgleichsmaßnahmen schon vor Beginn des Holzeinschlags umgesetzt werden müssen", so Bürk. "Passiert ist aber noch nichts, obwohl die Bäume an den vier Standorten schon längst gefällt wurden." Weder seien bisher die geforderten Nisthilfen für Vögel angebracht worden noch künstliche Quartiere für Feldermäuse, nennt Bürk zwei von fünf Maßnahmen, die entgegen der Genehmigung noch nicht umgesetzt wurden. EnBW-Sprecher Ulrich Stark verwies auf Nachfrage auf ein Gespräch mit der Genehmigungsbehörde im vergangenen Dezember. Darin habe man sich geeinigt, dass mit einigen Ausgleichsmaßnahmen erst mit dem Start der Vegetationsperiode begonnen werden soll.