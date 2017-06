wehr Minimal-Areal: Großes Wohnbauprojekt beginnt in Kürze

Auf Wehrs größter Baugrube zieht in Kürze Leben ein: In wenigen Tagen soll die Bebauung des ehemaligen Minimal-Geländes beginnen. Hier soll Wohnraum für 26 Familien entstehen.

Wehr – Die Vorbereitungen zur Bebauung des früheren Minimal-Gelände sind abgeschlossen. Voraussichtlich im Lauf der kommenden Woche werden die Bagger des Bauunternehmens Dapp rollen und der Bau des sechsstöckigen Wohngebäudes offiziell beginnen. Das erklärte Michael Wagner namens der Investorengruppe Intercasa am Freitag im Gespräch mit unserer Zeitung. Vermessungstechniker haben das Gelände noch einmal in Augenschein genommen, der bereits aufgestellte Baukran lässt erwarten, dass es in Kürze losgeht. Gut ein halbes Jahr nach dem Abriss des ehemaligen Minimalgebäudes kehrt dann wieder Leben auf Wehrs derzeit größte Baugrube ein. In den nächsten Monaten soll sich auf dem Gelände einiges bewegen. Insgesamt 16,5 Meter hoch wird das Haus, in dem Wohnraum für 26 Familien geschaffen wird. Bis Ende 2018 soll es bezugsfertig sein.

Klar ist, dass das auf dem Areal geplante Gebäude – abgesehen von seinem praktischen Nutzen – auch optisch einen besonderen Akzent im Stadtbild setzen dürfte. Eben deshalb haben die Investoren sich bei der Planung auch viel Flexibilität gezeigt – und das Gebäude im Vergleich zur ursprünglichen Planung sogar verkleinert, damit der Gesamteindruck passt. Denn während der Wehrer Gemeinderat im vergangenen November die Planung, die ein Gebäude mit rund 20 Metern Höhe vorgesehen hatte, für gut befunden hatte, hatte die Baurechtsbehörde im Landratsamt Nachbesserungen gefordert. Begründung: Sonst passe das Geschosswohnungsgebäude nicht in die Umgebungsbebauung.

"Wir sind auf die Einwände eingegangen und planen nun mit einem Stockwerk weniger", sagte Investor Michael Wagner unserer Zeitung kürzlich. Dadurch wird das Gebäude 16,50 Meter hoch, zwei Wohnungen sind weggefallen. Im westlichen Bereich des Neubaus wurde ein Stockwerk leicht zurückgesetzt, um den optischen Eindruck des Gebäudes nicht zu wuchtig erscheinen zu lassen. Insgesamt werde der städtische Charakter somit nicht beeinträchtigt, sondern profitiere durch eine moderne Architektur, sind sich die Investoren sicher. Auch für reichlich Parkplätze werden sie sorgen. In der Tiefgarage wie auch rund um das Gebäude sollen 49 Parkplätze geschaffen werden. Diese sind nicht nur für die Bewohner des Neubaus, sondern auch für die zwölf Wohnungen im Wehrahof vorgesehen.

Aus städtischer Sicht erfüllt das Vorhaben dagegen vor allem den Wunsch nach Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum, noch dazu in zentraler Lage und in städtebaulich anspruchsvoller Weise, wie Bürgermeister Michael Thater vor wenigen Wochen im Gemeinderat sagte. Die Stadtentwicklung habe Priorität, auch wenn die Stadt dieses Jahr sparen müsse. Deswegen sorgte der Gemeinderat auch dafür, dass die planungsrechtlichen Grundlagen für das Vorhaben in die Wege geleitet wurden.

Zumal: Das Thema Nachverdichtung von Wohnraum steht auch in Wehr weit oben auf der Agenda und wird auch in Zukunft eine gewichtige Rolle spielen. Dies entspreche den modernen Vorgaben von flächensparender Entwicklung in städtebaulich vertretbarem Umfang, schilderte Bauamtsleiter Thomas Götz in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Ganz abgesehen davon sind die Möglichkeiten zur Ausweisung neuer Baugebiete begrenzt.