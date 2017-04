Wehr Mehr Platz für kranke Vierbeiner

Tierklinik Partners pachten große Teile der ehemaligen Brunnmattstube und erweitert damit seine Fläche deutlich.

Die Tierklinik Partners ist auf Expansionskurs: Was vor fast 25 Jahren als Gemeinschaftsprokt von vier Tierärzten im südlichen Enkendorf begann, ist heute zu einer großen Tierklinik mit insgesamt zehn Veterinären gewachsen. In absehbarer Zeit könnten sogar noch ein bis zwei hinzukommen. Denn seit 1. April haben die Betreiber der Klinik große Teile der Gebäude und des Grundstücks des benachbarten Brauhauses Maier (früher Brunnmattstube) dazu gepachtet. „Unsere räumliche Situation wird sich dadurch sehr entspannen“, erklärt der Klinikgründer Friedrich Andres. Angefangen von den zusätzlichen Parkplätzen und dem Reitplatz bis hin zu größeren Büros und zusätzlichen Besprechungsräumen. In der ehemaligen Gaststube soll ein großer Konferenzraum entstehen, in denen kleinere Fachkongresse, aber auch Fortbildungen für Tierhalter angeboten werden können. Im Erdgeschoss ist eine Pferdeapotheke geplant. Rund 100 000 Euro wollen die Klinikbetreiber in die Hand nehmen, um die Räume und Freiflächen neu zu nutzen. Auch für zwei zusätzliche Tierärzte für den Kleintierbereich sei dann Bedarf und Platz, eine sei sogar schon in den Startlöchern, erklärt Andres.

Eine Verbreiterung des Aufgabenspektrums ist hingegen nicht geplant: Die Tierklinik will sich weiterhin auf ihre beiden Schwerpunkte Kleintiere und Pferde konzentrieren. Gerade unter Pferdehaltern hat sich die Klinik einen Kundenstamm ausgebaut, der bis ins Elsass, die Nordschweiz und auf die Baar reicht. Auch einige Sportpferde der regionalen Reistport-Elite werden in Wehr und von Wehr aus behandelt. Eine gute Betreuung ermöglicht die „Fahrpraxis“: Mobile Tierärzte, die ihr gesamtes Instrumentarium bis hin zum Röntgen dabei haben. „Das erspart den Tieren und den Haltern lange Transporte“, erklärt Andres. Röntgenbilder lassen sich direkt auf dem Laptop ansehen und ermöglichen so schon im Stall fundierte Diagnosen. Für Operationen und Behandlungen gibt es im Enkendorf ideale Voraussetzungen. Vom OP, der Quarantänestation bis zur Reithalle. Die zehn Tierärzte mit insgesamt 20 Angestellten (davon sechs Auszubildende) ermöglichen einen Rund-um-die-Uhr-Notdienst.

Tierklinik Partners

Die Tierklinik zog 1993 auf den ehemaligen Reiterhof Meier. Zuvor war sie in Laufenburg angesiedelt, fand dort aber keine Expansionsmöglichkeiten. Aus den vier Tierärzten von damals sind heute zehn geworden. Dazu zählen Tierfachärzte für Kleintiere, Pferde und Chirurgie. Geführt wird die Klinik von einer Partnerschaftsgesellschaft aus drei Senior- und zwei Juniorpartnerinnen.