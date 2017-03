Wehr Mediathek: Ralf H. Dorweiler fesselt Zuhörer bei Lesung aus historischem Roman

Ralf H. Dorweiler hat bei einer Lesung in der Mediathek seinen ersten historischen Roman "Der Pakt der Flößer" vorgestellt. Dabei gibt er einen fesselnden Blick in die Geschichte der Region.

Wehr (mig) Bei seiner vierten Lesung in der Wehrer Mediathek musste Ralf H. Dorweiler ohne seinen Basset Dr. Watson auskommen. Denn der allen Dorweiler-Lesern wohlbekannte tierische Assistent des Testdiebs Rainer Schlaicher taucht in dem neuesten Werk nicht auf: Der Redakteur und Schriftsteller stellte am Freitag nämlich keinen Krimi, sondern seinen ersten historischen Roman unter dem Titel „Der Pakt der Flößer“ vor.

Er greift darin ein Thema auf, das sowohl im Rheinland, wo er aufgewachsen ist, als auch in seiner Schwarzwälder Wahlheimat einst eine wichtige Rolle spielte: Im Schwarzwald wurden Bäume gefällt, zu kleineren Flößen zusammengebunden, die wiederum zu Gestörflößen aneinandergereiht wurden. Am Mittelrhein band man die Stämme zu riesigen, 400 Meter langen und 20 bis 30 Meter breiten „Holländerflößen“ zusammen. Hauptabnehmer waren die niederländischen Holzhändler. Diese zum Teil überraschenden Tatsachen präsentierte Ralf H. Dorweiler auf kurzweilige Art, aber natürlich sind sie auch in seinen Roman eingeflochten. „Es ist mir wichtig, dass alle historischen Fakten sorgfältig recherchiert sind und stimmen“, meinte der Autor, und die Mediatheksleiterin Annemarie Kalmbach lobte: „Es zeichnet einen guten historischen Roman aus, dass er nicht nur spannend ist, sondern dass man auch etwas aus ihm lernen kann.“

Ralf H. Dorweiler gewährte mehrere Einblicke in seinen Roman, anhand deren die zahlreichen Zuhörer einen guten Eindruck von seinem lebensnahen Schreibstil, seiner Fähigkeit zur Schilderung der Atmosphäre und zum spannenden Handlungsaufbau bekamen. Ein Handlungsstrang beginnt im Amsterdam des späten 17. Jahrhunderts, als ein Hafenarbeiter die im Wasser treibende Leiche eines reichen Händlers entdeckt und unter dem Verdacht des Mordes verhaftet wird. „So ganz komme ich von den Krimis nicht los, einen Toten braucht es eben“, scherzte der Autor. Ein anderer Strang beginnt in Wolfach, wo die Flößer beschließen, die Zwischenhändler in Köln auszuschalten und ihr Holz direkt in Amsterdam zu verkaufen. Und schließlich erfährt die in Rom weilende Tochter des reichen Amsterdamer Händlers, dass ihr Vater tot aufgefunden wurde. Sie beschließt, über den Rhein zurückzufahren, und man kann sich vorstellen, dass sie dort dem jungen Flößer Jacob begegnen wird. Obwohl der Roman erst kürzlich erschien, ist die erste Auflage bereits ausverkauft.