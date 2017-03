Wehr Mann schlägt Kind im Supermarkt

Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich am Freitagnachmittag gegen 15.35 Uhr im Lidl-Markt zugetragen hat.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll ein 62 Jahre alter Kunde drei Kinder angesprochen haben, die dort in den Gängen mit ihren Tretrollern herumfuhren. Als ein 13 Jahre alter Junge trotzdem weiter herumfuhr und auch den Mann leicht anrempelte, schlug dieser mit dem Unterarm in Richtung des Kindes und traf den Jungen am Mund. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich beim Polizeiposten Wehr (Tel. 07762 80780) zu melden.