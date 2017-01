Wehr, Bad Säckingen Mann begrapscht 16-Jährige in Bus

Polizei ermittelt wegen sexueller Beästigung Samstagabend im Bus von Bad Säckingen nach Wehr.

Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Samstag im Bus von Bad Säckingen nach Wehr eine 16 Jahre alte Jugendliche begrapscht hat. Der Mann stieg gegen 20.45 Uhr in Bad Säckingen in den Bus ein und setzte sich neben das Mädchen. Während der Fahrt legte er seine Hand auf den Schenkel des Mädchens und wurde von dieser aufgefordert, dies zu unterlassen. Der Mann suchte weiterhin körperlichen Kontakt und begrapschte die Jugendliche schließlich in unsittlicher Weise. Als das Mädchen aussteigen wollte, versuchte der Mann sie zurückzuhalten. Ein anderer Fahrgast bekam dies mit und zog den Mann zur Seite. Der Mann, der an der Haltestelle in Wehr ausstieg, war zirka 50 Jahre alt, hatte eine Glatze und trug Brille. Er war bekleidet mit einem dunkelbraunen Anorak oder Parka mit Kapuze, dunklen Hosen und er führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Die Polizei Wehr (Tel. 07762/80780) ermittelt wegen sexueller Belästigung und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, sich zu melden.