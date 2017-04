Wehr Märchenstunde der Stadtmusik Wehr

Osterkonzert widmet sich alten Sagen.

Eine Liebesgeschichte aus der Schweiz, die Sage vom edlen Räuber Robin Hood und ein tierisches Orchester aus Bremen – das waren nur einige Stationen auf einer Reise in die Welt der Märchen und Geschichten, bei der die Dirigentin Brigit Trinkl am Sonntag die Wehrer Stadtmusik anführte. Ganz brauchten die zahlreichen Gäste aber auf den früheren Dirigenten Joachim Pfläging nicht zu verzichten.

Birgit Trinkl hatte mit den Aktiven ein ansprechendes, abwechslungsreiches und auch forderndes Programm einstudiert, bei dem sich das Orchester in ganz unterschiedliche Stile einfühlen musste. Der Erfolg ihres zweiten Osterkonzerts zeigte, dass sich die Musiker und die neue Leiterin offenbar gut verstehen. Ein glanzvoller Einstieg gelang mit der Festfanfare von Charles Michiels. Den Bremer Stadtmusikanten hatte Hayato Hirose ein leicht und anmutig klingendes Porträt gewidmet, bei dem man sich angesichts der treffenden Charakterisierung von Esel, Hund, Katze und Hahn an Saint-Saëns’ „Karneval der Tiere“ und angesichts des wiederkehrenden Themas beim Zug der Musikanten an Mussorgskys „Bilder eine Ausstellung“ erinnert fühlte. Der frühere musikalische Leiter Joachim Pfläging übernahm dabei die Rolle des Erzählers, und das Orchester schilderte die Atmosphäre und die Eigenschaften der Protagonisten. Bei dieser Fülle an Motiven und Farben war jedes Register gefordert, und es spricht für die gute Vorbereitung, dass keine Schwachstellen auszumachen waren und die Musiker im Zusammenspiel präzise und beweglich agierten.

Das zweite Stück „S’isch äbe ne Mönsch uf Ärde“ ist eine von Thomas Ruedi arrangierte Geschichte aus der Schweiz, die mit dem Tod eines Mädchens aus Liebeskummer endet. Geprägt wurde das Stück von lyrischen Holzbläser- und Flötenpassagen, die sich mit einigen Crescendo-Aufwallungen des Gesamtorchesters abwechselten. Der Kapelle gelang es, die traurige Stimmung einfühlsam zu beschwören, und die Dirigentin konnte das große Orchester zu fast kammermusikalischer Intimität dämpfen. Von den Alpen führte die Reise in den Süden der USA, zur „Huckleberry-Finn-Suite“. Franco Cesarini widmete der „heruntergekommenen, aber lebendigen Stadt“, so Ansager Florian Jurkiewicz, ein schwungvolles Porträt mit Einflüssen der Country-Musik. Der Sklave wurde mit exotischem Kolorit und einem gewundenen Saxophon-Solo charakterisiert, den beiden Gaunern war ein launisches Thema gewidmet, und das Porträt des leicht anarchistischen Helden sprühte vor Ausgelassenheit.

Ihre blechbläserische Brillanz entfaltete die Kapelle in den „Glorreichen Sieben“ von Elmer Bernstein, während in Jérome Naulais „Latinobone“ ein Posaunenquintett verschiedene Tänze Lateinamerikas vorstellte und dabei „bella figura“ machte, agierten die Fünf doch völlig harmonisch. Eine besondere Herausforderung war Michael Kamens „Robin-Hood-Suite“. Sie ist noch tonal, streut aber gezielt Dissonanzen ein und beginnt mit abgründigen, dunkel dräuenden Klängen, aus denen sich ein markantes Thema erhebt, um schließlich in ein intensiv und im Fortissimo gespieltes, aber nie lärmig wirkendes Schlachtengemälde zu münden. Natürlich hatte auch die Liebe, dargestellt in zarten und sauber gespielten Themen, ihren Platz. Wie eine Entspannung wirkte da der abschließende Marsch „Washington Post“ von John Philip Sousa. Der Vorsitzende Harald Vesenmeier dankte allen Mitwirkenden und dem treuen Publikum, das mit zwei Zugaben belohnt wurde.