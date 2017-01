Wehr Männergesangverein: Chorleiter Martin Setz nun auch stellvertretender Vorsitzender

Der Männergesangverein Öflingen hat in seiner Hauptversammlung stolz auf 150-jährige Bestehen zurückgeblickt. Die mangelnde Disziplin bei Auftritten und Proben war ebenfalls Thema der Hauptversammlung.

Mit Zufriedenheit blickte der Männergesangvereins Eintracht Öflingen in seiner Hauptversammlung auf das Jahr 2016 zurück. "Ein rundum tolles Jubiläum", befand der Vorsitzende Peter Maszurimm. Gleichwohl mangelte es in der Versammlung keineswegs an der Bereitschaft, auch kritische Töne anzuschlagen und auf ungewisse Zukunftsaussichten für den Verein zu verweisen.

Die sichtliche Amtsmüdigkeit einiger Vorstandsmitglieder hatte auf die anstehenden Neuwahlen keine negativen Auswirkungen. Ganz im Gegenteil: Gezeichnet vom arbeitsintensiven und nervenaufreibenden Jubiläumsprogramm hatte Chorleiter Martin Setz nach eigenem Bekunden mit dem Gedanken gespielt, seine Tätigkeit aufzugeben. Im Interesse des Fortbestandes des Vereines erklärte sich der Dirigent nun sogar bereit, das vakante Amt des stellvertretenden Vorsitzenden zu übernehmen. Im Amt bestätigt wurden vom Plenum Kassierer Manfred Güll, Schriftführer Michael Sutter sowie Notenwart Herbert Trefzger.

Verantwortliche und Sängerkameraden standen deutlich unter dem Eindruck eines gelungenen Veranstaltungsreigens zum 150-jährigen Bestehen der Eintracht. "Ein großes Vereinsjahr" sei mit den Jubiläumsfeierlichkeiten beendet worden, lautete das Lob des Chorleiters. Sein besonderer Dank ging an die Solistin Bianca Schapper, die mit ihrem Gesang die gemeinsamen Auftritte der Sängerkameraden aus Öflingen und Wallbach bereichert hatte. Gleichwohl hielt Setz mit seiner Unzufriedenheit nicht hinter dem Berg: Auf deutliche Kritik stießen beim Chorleiter gewisse "bedenkliche Haltungen", wie sie in mangelnder Disziplin während der Proben sowie dem Fehlen bei Auftritten zum Ausdruck gekommen seien.

Das Amt des Vereinsvizes werde er nur für ein Jahr übernehmen, kündigte er an. Außerdem sei es auch langsam an der Zeit, sich nach einem neuen, jüngeren Chorleiter umzusehen, so Setz.

Seinen Eindruck schien das Jubiläumsjahr auch auf das Wehrer Stadtoberhaupt nicht verfehlt zu haben. Dem offiziellen Dank der Stadt fügte Michael Thater sein Kompliment für ein "grandioses Jubiläum" hinzu. Der Gesangverein habe – etwa durch die Einladung der prominenten Mainzer Hofsänger – der Bevölkerung ein "in Erinnerung bleibendes Ereignis geschenkt". Die großzügige Geste des Rathauschefs, mit finanziellen Zuwendungen eine drohende defizitäre Bilanz des 150. Jubiläums abzuwenden, konterte Maszurimm ähnlich galant: Aufgrund des erfreulichen Spendenaufkommens durch Bevölkerung und Sponsoren sei dies nicht erforderlich. "Die Stadt hat genug getan", so Maszurimm.

Nach einem recht intensiven Jahr will die Eintracht 2017 nun etwas kürzer treten. Mit der Teilnahme an einem Jahreskonzert in Niederhof im April, dem Auftritt in der Bad Säckinger Partnerstadt Näfels im Mai sowie dem Herbstkonzert werden sich die musikalischen Höhepunkte in diesem Jahr in Grenzen halten. Nicht aufgeben wollen die Sänger ihre Bemühungen um das Werben von Neumitgliedern.

Verein und Ehrungen