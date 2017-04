Brennet Lkw-Fahrer unter Drogen am Steuer

Polizei beschlagnahmt in Wehr Fahrzeug als Sicherungsleistung.

Die Polizei kontrollierte am Donnerstag gegen 17.40 Uhr am Bahnhof im Wehrer Ortsteil Brennet einen 24 Jahre alten Lkw-Fahrer, der mit seinem Citroen Jumper unterwegs war. Während der Kontrolle fielen den Beamten typische Symptome einer aktuellen Drogenbeeinflussung auf, woraufhin ein Drogenschnelltest durchgeführt wurde. Dieser verlief positiv und zeigte Spuren von Cannabis und Amphetaminen an. In seinem Jumper konntenein Minigrip-Tütchen mit vermutlich Amphetamin und Konsumutensilien aufgefunden werden. Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde veranlasst. Da es sich um einen polnischen Staatsbürger handelte wurde eine Sicherheitsleistung von 2000 Euro erhoben. Da er diese nicht bezahlen konnte, wurde sein Lkw beschlagnahmt.