Wehr Leiter der Wehrer Pfadfinder St. Bernhard bei Weiterbildung in Todtmoos

Schwerpunkte waren Sicherheit im Gebirge und die Ausführung der Ersten Hilfe.

Wehr – Lehrreiche Tage liegen hinter den Leiterinnen und Leitern des Pfadfinderstammes St. Bernhard Wehr, die sich am vergangenen Wochenende im Jugend- und Freizeitheim St. Raphael in Todtmoos Au zur Weiterbildung getroffen hatten.

Diese findet immer einmal im Jahr statt und ist fester Bestandteil im Jahresplan der Pfadfinder. „Es ist wichtig, dass sich unsere Leiter regelmäßig fortbilden, um unserem Anspruch im Hinblick auf eine qualifizierte Jugendarbeit gerecht zu werden“, betont Simon Siebold von der Stammesleitung. Die Fortbildung sei deshalb auch immer darauf ausgerichtet, einen praktischen Mehrwert für die Jugendarbeit in der Stadt Wehr zu erzielen, wie Saskia Siebold ergänzend hinzufügt.

Der Schwerpunkt der diesjährigen Schulung lag auf den Themen Sicherheit im Gebirge sowie die praktische Anwendung der Ersten Hilfe. Als Referenten konnten die Pfadfinder unter anderem Felix Kahlert willkommen heißen, der als langjähriger Heeresbergführer der Bundeswehr und Technikausbilder bei der Bergwacht Todtmoos auf einen reichen Erfahrungsschatz im hochalpinen Gelände zurückgreifen kann und den Pfadfindern wichtige Tipps in Sachen Planung, Vorbereitung und Durchführung einer Bergtour vermitteln konnte. Des Weiteren frischten Aaron Fröhle und Daniel Krupka vom DRK-Ortsverband Wehr die vorhandenen Kenntnisse in Sachen Erste Hilfe auf und brachten alle Teilnehmer auf den aktuellsten Stand. „Gerade für Jugendgruppenleiter ist es wichtig, dass sie in einer Notfallsituation in der Lage sind, die erforderliche Erste Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes gewährleisten zu können“, hebt Saskia Siebold hervor.

Neben diesen beiden großen Themenkomplexen widmeten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch noch der Knotenkunde als erweiterter Teil der Bergausbildung sowie dem richtigen Schwenken des Pfadfinderbanners im Rahmen von offiziellen Anlässen.