Wehr Lauffreunde meiden Hitzeschlacht

27. Wehratallauf findet am Sonntagvormittag, 3. September, statt.

Auf einige Neuerungen müssen sich die Teilnehmer des Wehratallaufs der Wehrer Lauffreunde in diesem Jahr einstellen. Erstmals findet der große Wehrer Volkslauf nicht an einem Samstagnachmittag statt, sondern erst am Sonntagvormittag. Der Grund liegt in den Erfahrungen der letzten Jahre, als das Sportevent stets inmitten einer Hitzeperiode stattfand. Für manche Hobbyläufer wurde der 10-Kilometer-Lauf bei über 30 Grad zum Hochleistungssport unter extremen Bedingungen. Zwar hatten die Lauffreunde bei heißen Temperaturen reagiert, zusätzliche Verpflegungsstellen an der Strecke eingerichtet und die Teilnehmer immer wieder aufgefordert ausreichend zu trinken und sich nicht zu überfordern – das Risiko gesundheitlicher Folgen bei einzelnen Athleten konnten sie natürlich auch nicht ausschließen. Die Lauffreunde nehmen nun ihre Verantwortung ernst – insbesondere für die älteren und ganz jungen Hobbyläufer – und vermeiden künftige "Hitzeschlachten". Da die höchsten Tagestemperaturen in der Regel am Nachmittag gemessen werden, war ein Ausweichen auf den Vormittag die einfachste Lösung.

Lange habe man intern über diesen Schritt diskutiert, erklärt Chef-Organisator Günter Schönauer, da sich die Organisatoren nicht sicher waren, ob die neue Tageszeit auch von den Läufern angenommen werden. "Wir haben bislang aber nur positive Rückmeldungen bekommen", so Schönauer.

"Für uns ist diese Neuerung natürlich eine besondere Herausforderung", so der Organisator. Die Abläufe, die sich in vielen Jahren eingeschliffen hatten, müssen nun komplett neu geplant werden. So hat sich die Reihenfolge der Läufe verändert: Machten bislang die Bambini mit dem "Kindertallauf" den Anfang, dürfen sie nun ganz zum Schluss – um 12.30 Uhr – ran. Der Startschuss für den Hauptlauf über 10,2 Kilometer fällt um 10.30 Uhr, so dass die meisten Teilnehmer um 12 Uhr im Ziel sein sollten. Als erstes gehen in diesem Jahr die Nordic Walker um 10 Uhr auf die 8,6 Kilometer lange Strecke. Die Siegerehrung findet um 13 Uhr statt.

Wegen der Verschiebung in den Vormittag werden auch die Organisatoren zu Frühaufstehern: Die Startnummernausgabe im Frankenmattstadion und die Nachmeldung von spontanen Teilnehmern beginnt schon um 8 Uhr morgens. Rund 60 Lauffreunde helfen im Hintergrund mit, dass alles reibungslos läuft. "Viele Abläufe müssen nun neu organisiert werden. Aber wir sind ja erfahren genug", ist Günter Schönauer überzeugt, dass auch der 27. Wehratallauf ein Erfolg wird.

Einschränkungen durch die Bauarbeiten am Haseler Windpark Glaserkopf sind übrigens nicht zu erwarten. Zwar werden die Rotorblatt-Transporte teilweise über die Laufstrecke abgewickelt, beide kommen sich zeitlich aber nicht in die Quere, wie EnBW-Sprecher Ulrich Stark gestern sagte. Dadurch dass der Wehratallauf genau beim Zwischenlager für die Rotorblätter gestartet werde, könne es zwar etwas enger werden, aber dem Sportevent werde es nicht im Wege stehen.

Für alle, die die Strecke vorab kennenlernen wollen, bieten die Lauffreunde in den Wochen davor eigene Trainingstermine an, bei dem die Strecke gemeinsam abgelaufen wird. Diese Termine werden noch bekannt gegeben.

Der Wehratallauf

Der Wehratallauf findet am Sonntag, 3. September, zum 27. Mal statt, die Streckenführung ist seit 1990 unverändert. Die Voranmeldung zum Wehratallauf läuft bis Dienstag, 29. August, die ersten 350 Angemeldeten erhalten kostenlos ein Funktionsshirt des Wehratallaufs 2017. Anmeldungen zum Hauptlauf, Nordic Walking und zum Kindertallauf sind aber auch noch bis 30 Minuten vor dem Start möglich. Alle Informationen über Streckenführung, Rekorde, Startgeld und alles andere Wissenswerte gibt es unter:

www.wehratallauf.de