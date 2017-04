Wehr Lastwagenpanne direkt in der Ortseinfahrt

Lastwagenpanne direkt in der Ortseinfahrt

Mehrere Stunden war am Donnerstagvormittag eine Spur der Ausfahrt Mitte der Wehrer Umgehungsstraße gesperrt.

Der Grund: Ein Tieflader hatte einen Achsbruch erlitten – ausgerechnet in der scharfen Kurve der Bundesstraßenausfahrt. Der vollbeladene Lastzug ließ sich nicht mehr bewegen. Das Logistikunternehmen musste zunächst die Ladung mit einem Gabelstapler entfernen, so lange blieb die Ausfahrt Mitte aus beiden Richtungen gesperrt. Nicht betroffen war die Fahrspur in Richtung B 518.