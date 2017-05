Wehr Laster drückt Pkw von der Straße

Lastzug schneidet laut Polizei Kurve, Kleinwagen muss ins Gelände ausweichen. Polizei sucht jetzt Geschädigten

Am Mittwochnachmittag wurde der Polizei von einem Zeugen gegen 14.10 Uhr gemeldet, dass auf der L 155 zwischen der Abzweigung Rüttehof und Wehr ein talwärts fahrender Lastzug einen schwarzen Kleinwagen gefährdet hat. Der Lastzug schnitt laut Polizeiabgaben die Kurven. Ein aus Richtung Wehr kommender schwarzer Pkw musste ins Gelände ausweichen, so die Polizei. Der Lastzug habe kurz darauf bei einer Verkehrskontrolle bei Schopfheim angehalten werden können, teilte die Polizei weiter mit. Jedoch hat sich der Geschädigte bisher nicht bei der Polizei gemeldet. Der Sachverhalt wurde vom Verkehrskommissariat Weil am Rhein (Tel. 07621 1500-600) aufgenommen. Der Fahrer des schwarzen Kleinwagens wird gebeten, sich dort zu melden, so die Polizei.