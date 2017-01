Wehr Landwirte fürchten wegen Pumpspeicher um Existenz

200 Personen am Samstag bei der Erörterung des Projekts Atdorf. Schluchseewerk kann erfoderliche Unterlagen nicht vorlegen.

Für das bislang größte Interesse an den bisherigen Erörterungsterminen für das Pumpspeicherwerk Atdorf sorgte am Samstag die Diskussion über die mögliche Inanspruchnahme privater Flächen. Ungefähr 200 Zuschauer, meist Landwirte und Einwender vom Hotzenwald, hatten sich in der Seebodenhalle versammelt, um ihre Anliegen öffentlich anzusprechen und mehr Klarheit über ihre Situation zu erlangen. Für großes Aufsehen sorgten die fehlenden Unterlagen der Schluchseewerk AG bezüglich Einwendern aus Herrischried.

Zunächst wurden die Einwände der Luftsportgemeinschaft Hotzenwald und die geplanten Eingriffe in private Pferdepensionen angesprochen. Georg Liehr, Geschäftsführender Vorsitzender der Luftsportgemeinschaft Hotzenwald, forderte die Schluchseewerk AG auf, durch die geplanten Baumaßnahmen den Betrieb des Segelflugplatzes Hütten nicht zu beeinflussen: "Wir können im Bereich der Landebahn keine Hindernisse hinnehmen."

Besonders ausführlich wurde über die Einwendung des Pferdegutbesitzers Roland Schleicher aus Herrischried diskutiert. Laut Rechtsanwalt Mario Mock, der gleich mehrere Mandanten vertritt, beabsichtige das Schluchseewerk, zwei Drittel der hofnahen Flächen zu beanspruchen. "Jeder fordert Weideauslauf für Pferde. Wenn ich den nicht bieten kann, wäre dies das Aus für mich", betonte Schleicher. Da auf dem Grundstück eine Übergangsstation geplant ist, beharrt die Schluchseewerk AG jedoch auf diesem Grundstück und will keinesfalls darauf verzichten: "Wir benötigen diese Flächen für die technische Planung und und können nicht ausweichen", betonte Michael Fink, Leiter für Genehmigung und Umwelt.

Es mache ökologisch und ökonomisch Sinn, die angedachte Fläche zu nutzen, um möglichst früh an die geplante Freileitung anzuschließen.

Michael Nödl vom Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband warf der Schluchseewerk AG in seiner Stellungnahme fehlende Sensibilität gegenüber der der Landwirtschaft vor: Durch das Bauwerk sei ein Eingriff in eine hochsensible Landschaft: "Wir haben das vierte Jahr eine Dürreperiode im Schwarzwald." Durch den Betrieb des Pumpspeicherkraftwerk könnte die Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen durch eine mögliche Versiegung der Quellen nicht mehr gewährleistet werden und so die Bewirtschaftung der Felder massiv gefährden. Projektleiter Christian Giesen wies den Vorwurf entschieden zurück: "Unser Ziel ist es, Natur und Technik zusammen zu bringen." Ingrid Bär vom Schwarzwaldverein sprach sich entschieden gegen das geplante Pumpspeicherkraftwerk aus: "Wir wehren uns entschieden gegen dieses Wahnsinns-Projekt."

Die Rechtsanwälte Mario Mock und Philipp Heinz stellten im Anschluss die Einwendungen ihrer insgesamt 14 Mandanten aus Rickenbach, Herrischried und Bad Säckingen vor. Besonders lokale Landwirte sehen eine drohende Enteignung als Bedrohung ihrer Existenz. Eine konkreter Lösungsansatz blieb jedoch vorerst aus. Die Vertreter der Schluchseewerk AG boten den Einwendern an, die jeweilige Situation in Einzelgesprächen zu prüfen.

Für großes Aufsehen sorgten fehlende Unterlagen der Schluchseewerk AG, während Rechtsanwalt Philip Heinz die Einwendungen seiner Mandanten aus Herrischried erläuterte. Auf Rückfragen des Anwalts konnte das Unternehmen keine Antworten geben: "Aufgrund fehlender Unterlagen sind wir momentan nicht sprechfähig", erklärte Christian Giesen von den Schluchseewerken. Selbst der Erste Landesbeamte Jörg Gantzer konnte dies nicht nachvollziehen: "Sie haben die entsprechenden Einwendungen doch erhalten." Auch Rechtsanwalt Heinz machte seinen Unmut über die fehlenden Unterlagen deutlich: "Ich reise von Berlin nach Wehr, um die Interessen meiner Mandanten zu vertreten. Jetzt erhalten die Einwender keine Antworten über ihre Situation."

Zum Abschluss des Erörterungstermins hatten Einwender die Möglichkeit, sich mit Wortmeldungen persönlich an die Mitarbeiter des Schluchseewerkes zu wenden. Dabei ging es unter anderem um die Sorgen der Grundstücksbesitzer durch die angedachten Ausweichsflächen und eventuelle Fehler bei der Planung. Großen Applaus erhielt die Wortmeldung eines Bad Säckinger Zuschauers. "Über Eigentumsrechte kann man nicht einfach verfügen." Als Lösungsvorschlag riet er Giesen, bei der Planung den Kauf eines Pumpspeicherkraftwerkes aus der benachbarten Schweiz zu prüfen.

Schluchseewerk AG erläutert Auswahl der Grundstücke

Vielen Grundstücksbesitzern, denen durch das Bauvorhaben der Schluchsewerke eine mögliche Zwangsenteignung droht, stellen sich die Frage, warum gerade ihr Grundstück als Ausgleichgrundstück ausgewählt wurde. Deswegen nutzte der Antragsteller am Samstag den öffentliche Erörterungstermin, um zu erläutern, nach welchen Kriterien die angedachten Flächen gewählt wurden.

Für den Bau des Pumpspeicherkraftwerkes besteht ein bestimmter Bedarf an Ausgleichsflächen. Die Inanspruchnahme der Flächen unterscheidet sich laut Landschaftsarchitektin Hilke Rohweder in zwei Kategorien. Eine Inanspruchnahme für das rein technische Projekt und eine Inanspruchnahme als Kompensationsmaßnahme.

"Im ersten Schritt wurden Flächen im Privateigentum der Schluchsewerke geprüft", erklärte Rohweder. Seit Beginn der Planungen für das Bauvorhaben wurden die Kompensationsvorschläge auf ihre Eignung geprüft. Auch die Flächenagentur Baden-Württemberg wurde für die Planung kontaktiert. Die ausgewählten Kompensationsflächen wanderten anschließend in einen "Flächenpool". Entscheidend bei der Auswahl einer Fläche war der Verwendungszweck für die vorgesehenen Baumaßnahmen.

Bei der Auswahl der Flächen wurde in drei Eigentumsarten unterschieden: In Eigentum des Vorhabenträgers, Eigentum der öffentlichen Hand und Privateigentum. Bislang wurden laut Projektmanager Wolfgang Vollmar für ca. 500 von 3.900 benötigten Flurstücke befristete Verträge bezüglich Erwerb bzw. Pflegemaßnahmen abgeschlossen. "Auf alle Eigentümer, bei denen eine Inanspruchnahme geplant ist, wird die Schluchseewerk AG mit einem Angebot zugehen", betonte Vollmar. "Alle Betroffenen Grundstücksbesitzer bekommen die Grundinanspruchnahme und mögliche Einbußen durch die Maßnahmen entschädigt."