Wehr Kunstaktionstag im Haus der Diakonie: Bewohner fertigen Fantasievögel

Die Bernauer Künstlerin Christel Andrea Steier hat zum ersten makl den Kunstaktionstag im Haus der Diakonie in Öflingen geleitet. Sie setzte das Thema "Traum vom Fliegen" und war erstaunt, wie fantasievoll die Bewohner das Thema umsetzten.

Wehr – „Die Künstler des Hauses der Diakonie in Öflingen haben ganz tolle Arbeiten geschaffen, richtig Zauberhaftes“, schwärmt Christel Andrea Steier (59), Malerin und Bildhauerin mit Atelier in Bernau. Sie leitete zum ersten Mal den Kunstaktionstag in Öflingen. Ihr Thema war „Der Traum vom Fliegen“. Die Gruppe sollte den uralten Menschheitstraum thematisieren.

Das hat allen viel Spaß gemacht an diesen zwei Tagen, da einmal nicht wie üblich im Atelier gemalt wurde, sondern draußen im Hof eine Freilicht-Werkstatt unter einem Zelt aufgebaut war. Steier war überrascht, wie die kreativen Bewohner des Hauses das Thema umgesetzt haben. Das Material waren Ytong-Steine, die sich in der Kürze der Zeit gut bearbeiten lassen. Die Künstlerin hat in das Thema eingeführt und in die Runde gefragt, wer überhaupt schon mal geflogen ist – es waren erstaunlich viele. Und diejenigen zeigten sich beeindruckt vom Wolkenmeer und davon, die Landschaft einmal von oben zu sehen.

Von der Flugerfahrung ist man dann darauf zu sprechen gekommen, was noch fliegen kann, aber ohne Fluggerät, und da waren die Vögel an erster Stelle. Jeder der Teilnehmer konnte seinen Fantasievogel gestalten, Adler, Eulen, sogar einen Papagei. Zwar waren alles Skulpturen, aber gemalt wurde trotzdem, denn die rührige Ateliergruppe ist mit Farbe sehr vertraut. So wurden fast alle Steine mehr oder weniger farbig bis stark bunt bemalt – und einige sogar mit echten Federn geschmückt.

Die Bernauer Malerin und Bildhauerin, die man in der Gegend auch durch ihre zweimalige Teilnahme beim Bad Säckinger Grand Salon und zuletzt bei der Themenschau „Das Rad neu erfinden“ kennenlernen konnte, wo sie eine Skulpturengruppe zeigte, war angetan davon, wie geschickt die Teilnehmer nicht nur mit Farbe, sondern mit Handwerkszeug wie Raspel, Feile, Bohrer umgehen konnten. Es sind wunderschöne Arbeiten entstanden, vor allem figürliche, teils vereinfachter und abstrakter in der Form, je nach manueller Fähigkeit.

Präsentiert wurden sie am Nachmittag des zweiten Tages, an dem es leider stark regnete; trotzdem gingen die Besucher nach draußen, um sich die auf Arbeitstischen präsentierten Werke anzuschauen. Es gab drei Ansprachen, zwei Künstler der Einrichtung und Erich Hipp, Vorsitzende des Vereins Kunst und Diakonie, freuten sich über den gelungenen Workshop. Dazu lief eine kleine Diashow mit Bildern, die während des Arbeitsprozesses entstanden sind. Christel Steier jedenfalls zeigt sich beeindruckt von den „kreativen, geduldigen Menschen, die nach Kräften versucht haben, ihr Werk zu vollenden“. Falls man Steier wieder anfragt, würde sie auf jeden Fall zusagen, denn die Arbeit mit den Teilnehmern hat ihr „viel Freude“ gemacht.