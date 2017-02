Wehr Kulturkooperation Wehr-Schopfheim: Überflug über die Schlagerwelt

Gute alte Bekannte trifft man in der Unterhaltungsrevue "Hab'n Sie nicht 'nen Mann für uns?" in der Theaterreihe Wehr-Schopfheim. Es war ein unterhaltemer Überflug über die Schlagerwelt.

Das waren noch Zeiten! Die 60er und 70er Jahre, die Schlager, die Herz-Schmerz-Sänger, die TV-Serien, Twiggy im Minirock. Erfolgstitel dieser Jahrzehnte wie Peggy Marchs „Mit 17 hat man noch Träume“ oder Drafi Deutschers „Marmor, Stein und Eisen“ stammen aus der Zeit, als der deutsche Schlager noch international war.

60 Jahre Schlager war das Motto der Revue „Hab’n Sie nicht 'nen Mann für uns?“ von Sina Selensky, die im Rahmen der Kulturkooperation Wehr/Schopfheim in der Stadthalle Schopfheim ein Wiederhören mit guten alten Bekannten möglich machte. Bei der Zeitreise in die 50er Jahre konnte man in Schlager-Nostalgie schwelgen. Da wurde in Hits wie „Ein Bett im Kornfeld“ (Jürgen Drews) oder „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“ (Jürgen Markus) das kollektive Schlagergedächtnis der Deutschen geprüft.

Die Aufführung des Tourneetheaters Thespiskarren war kein Medley der beliebtesten Hits, sondern eine witzig gemachte Theatershow mit Rahmenhandlung, Parodie und Selbstironie. Nicht zu verwechseln mit einer volkstümlichen Schlager-Parade. Die musikalische Schlagerkomödie mit Live-Gesang, Tanz, Playback-Musik und nachgestellten Filmszenen passte in die Theaterreihe der Kulturkooperation Schopfheim-Wehr, die in dieser Saison auf der Unterhaltungsschiene fährt.

Zwei wild entschlossene Frauen um die Dreißig gehen auf Männerfang, egal, ob romantischer Typ oder Knackarsch mit Muckis, und singen sich dabei quer durch die Schlagerwelt. Und wie sie an der Liebe leiden – das ist herrlich komisch. Die beiden Musicaldarstellerinnen Maren Reimann und Marie-Christine Banga und ihre männlichen Pendants Philipp Schwarz und Markus Pickel rocken in schnellem Verkleidungstempo die Bühne mit Sketchen, Sprüchen, Slogans und Schlagern. Bei viel Herzschmerz, Ü30-Partys, Speed-Dating und Blind Dates lernen die beiden Freundinnen Männer und andere Katastrophen kennen: vom Muttersöhnchen bis zum Papagallo.

Die Akteure können gut singen und spielen, das machte diese schrille Komödie amüsant, kurzweilig und abwechslungsreich. Im Publikum gab es anerkennende „Ahs“ und „Ohs“ für die sexy aufgemodelten Aktricen in Corsagen und kurzem Rock beim Lingerie-Verkauf. Einige Spielszenen wie die mit Udo Lindenberg („Sonderzug nach Pankow“) oder die Patientin im Dirndl beim Doktor von der Schwarzwaldklinik, die mit „Bum-Budi-Bum“ therapiert wird, waren raffiniert inszeniert. Die Schlagerstars werden mit viel Ironie und Augenzwinkern imitiert: mal im Kaftan im Café Oriental, wo Bill Ramsey die „Zuckerpuppe von der Bauchtanzgruppe“ tanzen lässt, in Flamenco-Kleidern zu „Fiesta Mexicana“, oder wenn Florian Silbereisen („der größte Irrtum der Fernsehgeschichte“) auf Heino trifft.

Dass auf der Hitliste der beliebtesten Fernsehreihen „Klimbim“ und „Bauer sucht Frau“ steht, wurde in lustigen Filmchen herzhaft parodiert. Schließlich wurde noch das Publikum bei Petula Clarks „Downtown“ zum Mitsingen und bei „Erkennen Sie die Melodie?“ zum Mitraten animiert. Ein unterhaltsamer Überflug über die Schlagerwelt!