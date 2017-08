Wehr Kulturkooperation Schopfheim-Wehr stellt neues Programm vor

Das neue Programm der Kulturkooperation Schopfheim Wehr bietet auch 2017 und 2018 fünf Mal Theater, zahlreiche Konzerte und viel Kabarett. Die Theaterstücke sollen in diesem Jahr auch ein junges Publikum ansprechen, zudem sollen mit Funkmikrofonen die älteren Theaterabonnenten gehalten werden. Was alles auf dem Programm steht, erfahren Sie hier.

Wehr – Mit dem neuen Programm reagiert der Kulturkooperation Schopfheim-Wehr auf die veränderte Nachfrage: Mit bekannten Akteuren und beliebten Stücken will man Zuschauer anlocken, durch Funkmikrofone sollen ältere Besucher gehalten werden.

Ein Konzept, auf das man auch im Theaterbereich setzt, so die Schopfheimer Kulturamtsleiterin Sabine Häußer-Uhlin. Der Abozahlen seien rückläufig, besonders aus Altersgründen würden viele langjährige Theaterfreuden ihr Abonnement nicht verlängern. Gegensteuern will man daher mit Funkmikrofonen, die etwa 500 Euro pro Vorstellung kosten. Da sich zudem viele Zuschauer kurzfristig für einen Theaterbesuch entscheiden, soll durch bekannte Schauspieler und beleibte Werke ein breiteres Publikum angesprochen werden. „Auch Adaptionen von Büchern oder Filmen kommen immer sehr gut an“, sagt Häußer-Uhlin. Generell handle es sich beim Abonnentenschwund im Theaterbereich um einen deutschlandweiten Trend, so die Kulturamtsleiterin. Weitere Angebote: Um das vielfältige Angebot der Kulturkooperation bekannter zu machen, haben man sich entschlossen, auch die beliebten Lesungen in der Mediathek ins Programmheft aufzunehmen. „Besonders die Veranstaltungen mit regionalen Autoren laufen wahnsinnig gut“, so Valenta. Es sind außerdem Ausstellungen in beiden Städten geplant, ein Kinderprogramm rundet das Angebot ab.

Um das vielfältige Angebot der Kulturkooperation bekannter zu machen, haben man sich entschlossen, auch die beliebten Lesungen in der Mediathek ins Programmheft aufzunehmen. „Besonders die Veranstaltungen mit regionalen Autoren laufen wahnsinnig gut“, so Valenta. Es sind außerdem Ausstellungen in beiden Städten geplant, ein Kinderprogramm rundet das Angebot ab. Eintritt: Bestellungen für das Abonnement der Schlosskonzerte sind ab sofort bei der Tourist-Info Wehr unter Telefon 07762/80 86 01 oder per E-Mail (tourist-info@wehr.de) möglich. Das Theater-Abo kann beim Kulturamt der Stadt Schopfheim (Telefon 07622/39 61 42 bestellt werden. Einzelkarten für sind ab 4. September erhältlich.

Das Pogramm in der Übersicht

Theater: Die Theatersaison beginnt am 12. Oktober mit Goethes Schauspiel „Die Leiden des jungen Werther“. Dafür wurde das für seine anspruchsvollen Inszenierungen bekannte Meiniger Theater engagiert. Am 10. November folgen die „Lausbubengeschichten“ mit Schauspieler Hansi Kraus (im Bild), der als „Lümmel aus der ersten Bank“ nicht nur den älteren Fernsehzuschauern ein Begriff ist. Das Musical „Die Schöne und das Biest“ soll dann passend zur Weihnachtszeit am 20. Dezember ein Spektakel für die ganze Familie bieten. Am 15. Januar gibt es mit „Patrick 1,5“ eine Komödie für das jünger Publikum. In dem Stück treffen zwei Welten aufeinander, als ein homosexuelles Paar statt dem erwarteten Kleinkind einen jugendlichen Kleinkriminellen als Adoptionskind bekommen. Die Saison endet am 2. März mit der Komödie „Achterbahn“.

Kleinkunst: Im Storchehus in Wehr darf man sich am 18. November auf Armin Fischers Programm "Lust auf Meer" freuen, mit dem er schon vor zwei Jahren den Wehrer Neujahrsempfang humorvoll begleitet hat. Am 24. Februar lädt das A-Capella-Sextett "Die Giselas" zu einer "Reise mit Meise" ein und am 24. März versprechen Marianne Blum und Marina Gajda beim Kabarett-Liederabend "Mit den Waffeln einer Frau" nicht nur kulinarische Genüsse. In der Schopfheimer Kirche St. Agathe tritt am 27. Oktober der Freiburger Kabarettistin Myrtil Haefs auf. Weiter geht es am 27. Januar mit den "Zähnefletschereien" der Fetscher-Familie (im Bild), die sich in Wehr bereits eine stattliche Fangemeinde erspielt haben. Ein Heimspiel haben am 23. März schließlich "Die Knaschtbrüder" mit ihren beliebten alemannischen Hits.

Schlosskonzerte: Neben dem Abschlusskonzert des Klavierfestivals Tasten am 1. Oktober erwartet das Publikum beliebte Stücke von bekannten Musikern, verteilt auf ganz Wehr. Das Oberrheinische Sinfonieorchester bringt am 26. November Stücke von Brahms, Beethoven und Haydn in die Stadthalle. Am 25. Februar trifft Klezmer auf Klassik mit Roman Kuperschmidt und Band – laut Reinhard Valentaein "Höhepunkt mit großartiger Besetzung". Das mit dem Klassik-Echo ausgezeichnete Duo Segmehl & Eggert verspricht am 25. März warme Saxophonklänge und präzises Pianospiel. Die Konzertreihe endet am 6. Mai mit dem Jubiläumskonzert "Mozart, Mozart, Mozart..." des Südwestdeutschen Kammerorchesters Pforzheim (im Bild) und dem Mozarttag an der Talschule.

Acoustic Sounds: Die Reihe Acoustic Sounds beginnt am 29. September mit dem Boogie-Woogie-Pianisten Thomas Scheytt. Am 10. November folgt das Hary de Ville Trio mit Swing und Blues der Spitzenklasse. Die Rock-Formation Station Four um den Öflinger Musiker Heiko Trefzger hat sich dem Classic Rock verschrieben und wird am 27. Januar auch ohne Verstärker, also "Unplugged", das Storchehus rocken. Den Abschluss macht am 10. März die Wise-Dietkron-Band aus dem Wiesental.