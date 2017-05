Wehr Kosten für Wehrer Großprojekte bleiben im Rahmen

Die Gemeinde legte die Endabrechnung für den Neubau des Kindergarten St. Elisabeth für knapp 3 Millionen Euro vor. Auch die Kosten für den Sozialtrakt beim Feuerwehrgerätehaus bleiben 4000 Euro unter der Planung.

Wehr – Die Endabrechnung für zwei Großprojekte legte die Stadt am Dienstagabend dem Gemeinderat vor. Sowohl der neue Sozialtrakt für das Feuerwehrgerätehaus als auch der Neubau des Kindergartens St. Elisabeth konnten damit trotz einiger Hindernisse kostenplanerisch zum Abschluss gebracht werden.

Mit Kosten in Höhe von fast drei Millionen Euro war der Neubau des Kindergarten St. Elisabeth eines der größten Bauprojekte der letzten Jahre in Wehr. Über 30 Firmen waren beteiligt, über drei Jahre Bauzeit mit vielen großen und kleinen Herausforderungen beschäftigten auch den Gemeinderat immer wieder, so Michael Herr vom Bauamt im Rückblick. Das die veranschlagten Baukosten trotzdem nur um etwa 35 000 Euro überschritten wurden, sei ja quasi eine Punktladung freute sich Gemeinderat Christoph Schmidt (FW). Gespart werden konnte vor allem beim Inventar und auch die Außenanlage wurde günstiger als erwartet, so Michael Herr. Vor allem durch unerwartete neue Auflagen zum Hochwasser- und Brandschutz stiegen die Kosten für das neue Gebäude aber deutlich an. Auch durch die Insolvenz zweier Bauformen stiegen die Kosten nochmals, so die Architektin Doris Richter. Der geplante Eröffnungstermin musste schließlich vom Herbst 2015 auf den Januar 2016 verlegt werden. Dann kam es kurz nach der Eröffnung zu einem Wasserschaden, dessen Ursache bis heute nicht abschließend geklärt werden konnte. Für die so entstandene zusätzlichen Kosten in Höhe von gut 26 000 Euro rechne man aber mit einer Einigung in Form einer Kostenteilung mit dem Versicherer, so Bürgermeister Thater auf Nachfrage von Gemeinderat Wolfgang Meier (REP).

Mit weitaus weniger Hürden konnte die Erweiterung der Sozialräume im Feuerwehrgeräteraum zum Abschluss gebracht werden. Die nicht mehr zeitgemäßen Räumlichkeiten wurden für insgesamt knapp 448 000 Euro saniert. Neben einem Anbau sowie der Sanierung der nach aus den siebziger Jahren stammenden Sozialräume konnte nun ausreichend Platz für die 70 männlichen und acht weiblichen Feuerwehrleute geschaffen werden. Außerdem wurde ein neuer Wartungsraum für die rund 80 Atemschutzgeräte geschaffen. Damals seinen zuerst nur 300 000 Euro veranschlagt worden, so Bürgermeister Thater. Auf Anraten des Stadtbaumeisters Helmut Wunderle habe man den Kostenrahmen entsprechend auf 450 000 Euro erweitert. "Und es hat sich gelohnt, auf den Stadtbaumeister zu hören", freute sich der Bürgermeister. Trotzdem wurde sparsam kalkuliert, so Architekt Gert Lämmlin, sodass man schlussendlich sogar gute 4000 Euro unter Plan geblieben sei. Die Gemeinderäte stimmten beiden Schlussrechnungen einstimmig zu.