Wehr Kosten für Abwasser sollen weiter sinken

Neuer Eigenbetrieb denkt über die Investition in einen Klärschlamm-Faulturm nach.

Die Gründung des städtischen Eigenbetriebs Abwasser als Nachfolger des Zweckverbands Kläranlage ist nun auch formell vollzogen. Der Gemeinderat stimmte bei einer Enthaltung der neuen Betriebssatzung, der Abwassersatzung sowie dem Wirtschaftsplan 2017 zu. Damit verbunden ist auch eine Neuberechnung der Abwassergebühren, die den Bürgern beim Schmutzwasser eine Entlastung um 18 Prozent (von 2,32 Euro um 42 Cent pro Kubikmeter) bringt. Die Gebühr für das Niederschlagswasser bleibt stabil. Die erfreuliche Senkung der Abwassergebühr wurde möglich durch eine Senkung der Kosten und daraus resultierenden Gebührenüberschuss. "Die Betriebskosten sind voraussichtlich dauerhaft tief", so die stellvertretende Rechnungsamtsleiterin Andrea Frommherz, die gemeinsam mit dem Leiter der Kläranlage Frank Lückfeldt die Geschäftsführung des Eigenbetriebs übernimmt. daher müssten die Überschüsse nun in Form einer Gebührensenkung an die bürger weitergebeben werden.

Langfristig plant Betriebsleiter Lückfeldt bereits an weiteren Kosteneinsparungen, die allerdings zunächst Investitionen notwendig machen. So ist für 2018 der Bau eines Faulturms angedacht. Die dort entstehenden Faulgase können in einem Blockheizkraftwerk zu Erzeugung von Strom genutzt werden. Somit spart der Eigenbetrieb nicht nur Entsorgungskosten für den Klärschlamm, sondern erzeugt auch seinen eigenen Strom. Schon der Zweckverband habe den Bau eines Faulturms mehrfach erwogen, letztlich aber wegen des hohen Anteils von Industrieabwässern immer wieder abgelehnt, erklärte Frank Lückfeldt. "Energiereicher Klärschlamm entsteht hauptsächlich durch häusliches Abwasser." Da der Anteil der industriellen Abwassermenge seit Produktionsstilllegung der Brennet AG deutlich abgenommen habe, sei eine Faulung nun wirtschaftlich lukrativer.

Die Neugründung des Eigenbetriebs macht sich auch im städtischen Haushalt bemerkbar – allerdings nur haushalterisch. Was bisher im Kernhaushalt für den Zweckverband verbucht wurde, wandert nun in den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs, einschließlich der Schulden. Dadurch sinken die Verbindlichkeiten im städtischen Kernhaushalt von 5,3 Millionen auf nur noch 1,3 Millionen Euro. Insgesamt bleibt die Verschuldung der Stadt mit den beiden Eigenbetrieben Abwasser sowie Energie-Wasser-Bäder bei knapp 11 Millionen Euro stabil.