Konfirmation in Wehr

Konformation in der evangelischen Friedenskirche in Wehr.

Neun Konfirmanden feierten am Sonntag das Fest der Konfirmation in Wehr. Der feierliche Gottesdienst in der evangelischen Friedenskirche, wurde von Pfarrer Martin Rathgeber und Pfarrer Peter Hasenbrink geleitet. Nach dem Gottesdienst wurden die Konfirmanden von der Stadtmusik mit einem Ständchen begrüßt. Bild: Maria Schlageter