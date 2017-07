Wehr Königlich: 35 Kinder im Real-Madrid-Fußballcamp in Wehr

Das Fußballcamp von Real Madrid macht in Wehr Station. 35 Kinder trainieren unter Anleitung von Profis im Frankenmattstadion. Neben dem Können am Ball zählt auch faires Verhalten.

Wehr (kf) „Ich bin jetzt für fünf Tage euer Vater.“ Peter Brosi, Leiter des Fußballcamps von Real Madrid, das seit Montag im Frankenmattstadion des FC Wehr ausgerichtet wird, versuchte gleich zu Beginn eine familiäre Atmosphäre zu schaffen. Die Königlichen sind eine große Familie – die in Wehr in diesem Jahr allerdings deutlich kleiner ausfiel als im vergangenen Jahr.

96 junge Fußballer hatten sich 2016 zu dem Fußballcamp angemeldet. So viele, dass wenige Wochen nach dem ersten gleich noch ein zweites im Frankenmattstadion veranstaltet wurde. Beim FC Wehr ließ man damals kaum eine Gelegenheit aus, zu verkünden, dass der Verein nun zur Real-Familie gehört. Zum Start des Camps war damals die gesamte Vereinsführung sowie die Leiter der Jugendabteilung anwesend – man hätte meinen können Cristiano Ronaldo, Toni Kroos und Gareth Bale persönlich würden im Frankenmattstadion auflaufen. Der fünftägige Lehrgang war damals sicher anspruchsvoller und anstrengender, als es die meisten der Sieben- bis 14-Jährigen aus ihren Vereinen kennen. Real Madrid ist eben nicht umsonst die erste Fußballadresse in Europa.

In diesem Jahr ist alles etwas kleiner. 35 Nachwuchskicker aus der Region, darunter zwei Mädchen, haben sich zu dem Camp angemeldet. Von den Verantwortlichen des FC Wehr war am ersten Tag niemand zu sehen, mit Ausnahme von Max Schramm, der die Jugendabteilung des FC vertrat. Für Peter Brosi gab es keine besondere Erklärung dafür, warum sich in diesem Jahr deutlich weniger Kinder und Jugendliche zu dem Camp angemeldet hatten. „Es finden im Moment 15 dieser Camps in ganz Europa statt, die meisten davon sind ausgebucht“, so seine Feststellung. Peter Brosi ist DFB-Stützpunkttrainer für Südbaden, bei einem Benefizspiel sei der Kontakt zu Real Madrid entstanden, erzählt Brosi, wie er in die Familie der Königlichen aufgenommen wurde.

Zusammen mit Rolf Isele leitet Brosi das Camp. Auch wenn die Teilnahme geringer ausfällt, sollen die Inhalte genauso anspruchsvoll sein, wie im vergangenen Jahr. Und zwar nicht nur in Sachen Fußball. Auch ein gewisser Verhaltenskodex soll den jungen Fußballern bei einem solchen Camp vermittelt werden. Fairer und respektvoller Umgang mit allen steht dabei ganz oben an und war die erste Regel, die Peter Brosi den Kindern und Jugendlichen bei der Begrüßung mit auf den Weg gab.

Bevor es auf den Platz ging, wurden die Nachwuchskicker eingekleidet – ganz in weiß, wie es sich für das Fußballballett von Real Madrid gehört. Jedes Kind konnte vorher anmelden, welche Rückennummer es gerne hätte, dann wurde das Trikot mit dem eigenen Namen beflockt. Die Nummer acht von Toni Kroos stand hoch im Kurs, die Nummer neun von Karim Benzema auch, oder die 22 von Isco. Aber natürlich wurde auch in diesem Jahr die Nummer sieben von Cristiano „CR7“ Ronaldo am häufigsten gewünscht. Schnell noch ein Foto in sauberen Trikots für die Eltern, dann ging es auf den Platz, wo es ganz schnell zur Sache ging. Technik, Spielintelligenz, Schussstärke sind einige der Trainingsinhalte, die jetzt bis Freitag täglich in zwei Trainingseinheiten auf dem Plan stehen.