Wehr Klimaschutz-Zertifikat EEA: Stadt Wehr will Beitrag zur Energiewende leisten

Klimaschutz-Zertifikat EEA: Stadt Wehr will Beitrag zur Energiewende leisten

Stadt Wehr strebt die Zertifizierung European Energy Award (EEA) an. Der EEA ist ein Qualitätsmanagement-System und Zertifizierungsverfahren, mit dem die Klimaschutzaktivitäten von Kommunen erfasst, bewertet, geplant, gesteuert und regelmäßig überprüft werden, um Potenziale des nachhaltigen Klimaschutzes nutzen zu können .

Wehr – Geht es nach Bürgermeister Michael Thater soll die Stadt Wehr bereits zum Ende dieses Jahres mit dem European Energy Award (EEA) prämiert werden. Damit steht Teamleiter Georg Freidel bis zur offiziellen Überprüfung im Herbst noch viel Arbeit ins Haus. Denn bisher sind von den für die Zertifizierung mindestens notwendigen 50 Prozent Zielerreichung in den sechs Handlungsfeldern erst durchschnittlich 30 Prozent erreicht. Verzögerungen bei den Wehrer Klimaschutzaktivitäten gab es vor allem durch das Planfeststellungsverfahren für das geplante Pumpspeicherwerk Atdorf und die Flurbereinigung auf dem Dinkelberg, erklärte Freidel kürzlich im Gemeinderat. Mit dem Quartierskonzept „Im Tal“ mit dem daraus resultierenden Ausbau der Nahwärmeversorgung sowie einer neuen Gebäudemanagementsoftware habe man aber in den vergangenen Monaten einiges erreicht. Im März steht mit dem Klimaschutzkonzept für die gesamte Stadt dann der nächste große Schritt Richtung Zertifikat an.

Bei der letzten Überprüfung im August 2016 habe man 30 Prozent der möglichen Punkte erreichen können, erklärte Freidel weiterhin. „Gefühlt liegen wir aktuell nun bei 40 Prozent“, freut sich der Teamleiter. Doch bis zu den angestrebten 55 Prozent, mit denen die Stadt in die Zertifizierung gehen möchte, ist noch viel zu tun: „Der Bereich Öffentlichkeitsarbeit ist unsere offene Flanke“, musste auch Bürgermeister Michael Thater kürzlich feststellen. Durch die neue Internetseite der Stadt und die von der VHS angebotenen Informationsveranstaltungen soll Abhilfe geschaffen werden. Das man sich nach der Zertifizierung nicht entspannt zurücklehnen kann, weiß EEA-Fachmann Georg Freidel: „Der EEA ist ein kontinuierlicher Prozess, alle vier Jahre werden wir neu überprüft.“

Bereits 2003 hat die Stadt Wehr zusammen mit Bürgern das Leitbild 2020 beschlossen, welches auch Leitziele für die nachhaltige Stadtentwicklung enthält. Mit der Teilnahme am EEA 2013 wurden diese um energie- und klimapolitische Ziele ergänzt. Für die Zertifizierung wird zuerst der aktuelle Energieverbrauch der Stadt untersucht und bewertet. Anschließend werden zusammen mit den EEA-Beratern entsprechende Verbesserungsmaßnahmen festgelegt. Im August steht die nächste interne Prüfung an. Erst dann wird bekannt, wie sich die bisherigen Aktivitäten auf die Gesamtpunktzahl auswirken. Bei der abschließenden Überprüfung, auch Audit genannt, wird dann festgestellt, in wieweit diese Ziele erreicht wurden.

Die sechs Handlungsfelder des EEA

Raumordnung und kommunale Entwicklungsplanung: Hier geht es um das große Ganze. Mit dem umfassenden Klimaschutzkonzept für die ganze Stadt Wehr wird die Grundlage für zukünftige energie- und klimapolitische Ziele geschaffen. Dafür wurde bereits im letzten Jahr die gesamtstädtische Energie und CO2-Bilanz erfasst, das fertige Konzept soll im März vorgestellt werden. Die größten Energieverbraucher in Wehr sind demnach die privaten Haushalte (39 Prozent), gefolgt vom verarbeitenden Gewerbe (31 Prozent) und dem Verkehr (17 Prozent), ähnlich verhält es sich beim CO2-Ausstoß. Ökologische Gesichtspunkte wurden darum bereits bei der Ausschreibung der Bebauungspläne Zelg I, Zelg II und Meierhof II berücksichtigt.

Kommunale Gebäude und Anlagen: Bereits seit 2005 wird der Energieverbrauch alle kommunalen Gebäude untersucht, Sanierungen finden unter energetischen Gesichtspunkten statt. Mit dem neuen Nahwärmenetz „Im Tal", welches auch Privathaushalten offen steht, konnte im Herbst letzten Jahres außerdem ein weiterer großer Schritt in Richtung Zertifizierung gemacht werden, erklärt Georg Freidel.

Versorgung und Entsorgung: Insgesamt werden in Wehr bereits 13 Prozent des Wärmebedarfs über erneuerbare Energien gedeckt und knapp 24 Prozent des Gesamtstromverbrauchs durch Wind, Wasser und Solar. Durch die städtische Nahwärmeversorgung und die Versorgung mit Ökostrom konnten in diesem Bereich die meisten Punkte gesammelt werden.

Mobilität: Der Ausbau von Radwegen, die Förderung von lokalen Einkaufsmöglichkeiten wie dem Öflinger Dorfladen oder die Erweiterung des Busverkehrs: Hier werden für die Bürger Möglichkeiten geschaffen, selbst für den Klimaschutz aktiv zu werden, so Georg Freidel. Für die städtischen Mitarbeiter gibt es Fahrschulungen, die Amtsbotin ist nun mit dem Elektroauto unterwegs.

Interne Organisation: Zusammen mit Teamleiter Georg Freidel tragen Clemens Thoma vom Fachbereich Umwelt und Stadtbaumeister Helmut Wunderle das Thema Klimaschutz in die verschiedenen Abteilungen und kümmern sich um die Umsetzung der Maßnahmen. Dazu werden auch Schulungen für die Mitarbeiter durchgeführt, um den Klimaschutz auch in den Arbeitsalltag einzubinden.

Kommunikation und Kooperation: Informationen auf der Homepage, Informationsveranstaltungen der VHS für interessierte Bürger oder Aktionstage für Schüler sowie die Vernetzung mit Nachbargemeinden gehören ebenfalls zum European Energy Award. „Die Stadt möchte als Vorbild vorangehen, die Aktivitäten sollen in alle Bereiche ausstrahlen", so Freidel.

European Energy Award

Der European Energy Award (EEA) ist ein Zertifikat für kommunale Energie- und Klimaschutzaktivitäten. Das Programm besteht seit den neunziger Jahren und wird unter anderem von der EU unterstützt. Mittlerweile nehmen mehr als 1304 Kommunen in elf europäischen Ländern teil, mehr als 780 Kommunen wurden bereits ausgezeichnet. Weitere Informationen im Internet (www.european-energy-award.de).