Wehr Kleintierzuchtverein Öflingen beweist ein Händchen für Kaninchen und Co.

Verein im vergangenen Jahr bei zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland vertreten. Auch die Jugend ist sehr erfolgreich dabei.

Wehr (flr) Binationale Veranstaltungen, festliche Aktivitäten sowie zahlreiche Ausstellungen: Nicht nur ein überaus bewegtes, sondern auch ein ziemlich erfolgreiches Jahr liegt hinter dem Öflinger Kleintierzüchterverein C 142. Auch mit Blick auf die Zukunft waren die Tierfreunde bei ihrer Hauptversammlung am Freitag mehr als zuversichtlich. Ähnlich voll wie im vergangenen sei auch in diesem Jahr der Terminkalender gewesen, wie Vorsitzender Peter Wunderle berichtete.

So habe allein der Vorstand im Verlauf des vergangenen Vereinsjahres rund 40 Termine wahrgenommen und zahllose Ausstellungen im In- und Ausland besucht. Zusammen mit den Kollegen vom aargauischen Nachbarverein KZV Kaisten unternahmen die Öflinger im Mai ihre traditionelle Wanderung, die, so Wunderle, „jedem Teilnehmer Spaß bescherte“. In jedem Fall stellte auch die Teilnahme an der Landesschau in Offenburg einen bemerkenswerten Meilenstein dar. „Angesichts der hohen Anzahl an exponierten Tieren und den unzähligen Helfern stach unser Verein vom gesamten Kreisverband Bad Säckingen am meisten heraus“, bemerkte Wunderle stolz.

Besonders begeistert waren die Mitglieder auch über die Erfolge ihrer Jugend. An allen sechs Ausstellungen, an welchen die drei Jungzüchter des C 142 im vergangenen Aktivitätsjahr teilgenommen haben, konnten bedeutende Titel errungen werden. Von Goldmedaillen bei der Stämmeschau in Bad Krozingen über Auszeichnungen auf Kreisebene bis hin zur Körung zum Vizelandesmeister blieb für den Nachwuchs kaum etwas aus. „Auch in diesem Jahr konnten unsere Jungzüchter außerordentliche Leistungen erbringen“, sagte der ehemalige Jugendwart Manfred Strittmatter.

Dieser steht in seinem Eifer der erfolgreichen Jugend in nichts nach, denn für sein jahrzehntelanges Engagement in diversen Positionen innerhalb des Vereines wurde Strittmatter geehrt. Auch Fridolin Frommherz, der seit 30 Jahren verschiedene Vorstandsposten innehält, wurde für seine außergewöhnliche Verbundenheit ausgezeichnet.

„Ein Verein ist immer nur so gut, wie der Vorstand, der ihn leitet“, fügte Ehrengast und Bürgermeister Michael Thater im Zusammenhang mit der Neuwahl an. Bis auf den neuen Jugendwart Mario Turbeis und der Kassiererin Daniela Wunderle bestätigte man die alten Mitglieder in ihren Ämtern. An die vorherigen Erfolge anzuknüpfen wird für den in Teilen neu gewählten Vorstand eine Herausforderung darstellen. „Das erfolgreich absolvierte Jahr 2016 verleitet uns dazu, mit voller Zuversicht in das neue, noch junge Vereinsjahr zu blicken“, erklärte der Vorsitzende Peter Wunderle abschließend.