wehr Kita-Neubau: Gemeinderat stimmt mehrheitlich für Standort in der Kerner-Straße

Am Ende hat der städtische Standortvorschlag für den Kindergartenneubau in Wehr doch die Zustimmung des Wehrer Gemeinderats erhalten. Als Standort wurde die Georg-Kerner-Straße auserkoren. Lediglich die CDU votierte geschlossen dagegen. Auf Zustimmung stieß die Angliederung eines Familienzentrums an den neuen Kindergarten.

Wehr – Zwei Fliegen mit einer Klappe hat der Gemeinderat Wehr in Sachen Familienpolitik geschlagen: So hat das Gremium nach langem Hin und Her beschlossen, dass der neue Kindergarten in der Georg-Kerner-Straße gebaut wird. Allerdings: Zum einen gibt es hier zwei potenzielle Bauplätze, zum anderen blieb die CDU-Fraktion geschlossen bei ihrer Ablehnung des Standortes. Darüber hinaus votierte das Gremium mehrheitlich für die Einrichtung eines Familienzentrums, das an den Kindergarten angegliedert wird. Dadurch wird der Neubau voraussichtlich 200000 Euro teurer (siehe unten stehenden Beitrag).

Auch wenn Architekt Peter Schanz die Vor- und Nachteile der drei untersuchten Standorte auf Wunsch von Bürgermeister Michael Thater noch einmal in aller Ausführlichkeit darstellte: Es war schnell klar, dass ein möglicher Neubau des Kindergartens in der Austraße wie auch in der Meierhofstraße nur mit erheblichen Mehrkosten, Aufwendungen, unter Überwindung gravierender planungsrechtlicher Hindernisse, gegen den zu erwartenden Widerstand von Anrainern und auf jeden Fall mit beträchtlicher zeitlicher Verzögerung denkbar wäre. Die meisten derartigen Ausschlusskriterien treffen derweil auf die Georg-Kerner-Straße nicht zu, so Schanz. Die Gegend sei in jeglicher Hinsicht geradezu "ideal" für eine Kindertageseinrichtung mit angegliedertem Familienzentrum: "Mit dem Bau könnte in sechs bis spätestens zwölf Monaten begonnen werden. Gebäudeplanung und Beantragung von Zuschüssen können sofort starten."

Noch zu entscheiden hat der Gemeinderat derweil darüber, wo genau der Neubau errichtet werden soll. Zur Debatte stehen der Standort des ehemaligen Krankenhauses, das abgerissen werden soll, wie auch der Georg-Kerner-Park. Auf eines der beiden Grundstücke festlegen wollte sich der Gemeinderat aber noch nicht. Zumal: Die Stadt plant laut Michael Thater in diesem Bereich auch eine umfangreiche Geschosswohnungsbebauung.

Bei ihrer Ablehnung blieb die CDU-Fraktion. Deren Mitglieder hatten als Standort die Austraße ins Rennen geschickt: "Wir sind trotz allem davon überzeugt, dass dies die bessere Variante gewesen wäre, und die vorhandenen Schwierigkeiten sich beheben lassen", so Paul Erhart. Auch Hans-Peter Felber (FW) hielt an der Austraße fest: "Das wäre immer noch die beste Lösung, der Standort wurde aber vom ersten Tag an schlecht geredet." Helmut Steinebrunner (CDU) befürchtet hingegen ein "immenses Verkehrschaos" würden die Bebauungspläne der Stadt in der Georg-Kerner-Straße in der vorgestellten Form umgesetzt. Planer Peter Schanz hält dies für unwahrscheinlich. Insbesondere seien ausreichend Parkplätze vorgesehen. Dagegen ließ sich die SPD-Fraktion, die den Standort Meierhofstraße ins Spiel gebracht hatte, von den dargestellten Argumenten überzeugen. "Die Hindernisse, insbesondere die Eingriffe in die Natur wären zu gravierend", sagte Karin Gallmann. Unter anderem müssten der Wald großflächig abgeholzt, das Gelände aufgeschüttet und der Klingenbach verdohlt werden, wie Schanz darstellte.

Das geplante Familienzentrum