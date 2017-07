Wehr Kindergarten kommt in den Park

Bebauung soll mit Rücksicht auf den alten Baumbestand erfolgen.

Am Ende ging alles ganz schnell: Einmütig hat der Gemeinderat in dieser Woche der Bebauung des ehemaligen Krankenhaus-Parks an der Georg-Kerner-Straße zugestimmt. Bei lediglich vier Enthaltungen und drei Gegenstimmen (größtenteils aus der CDU-Fraktion) hat der Gemeinderat den Standort des neuen Wehrer Kindergartens mit angeschlossenem Familienzentrum festgelegt. Dass er auf dem Krankenhaus-Areal errichtet werden soll, hatte der Gemeinderat schon im Juni beschlossen. Nun ging es noch um die Frage „Ost oder West“ – also: Soll der Kindergarten an der Stelle des Krankenhausgebäudes oder auf der bisherigen Parkfläche gebaut werden?

Freie Wähler, SPD, Grüne und Wolfgang Meier (Rep) sind sich einig, dass es städtebaulich sinnvoller ist, Kindergarten und Familienzentrum in einem zweigeschossigen Bau auf der Ostseite des Areals unterzubringen, die Fläche des alten Krankenhausgebäudes stattdessen einer intensiveren Wohnbebauung zu widmen. Allerdings solle möglichst viel des alten Baumbestands des Parks erhalten bleiben und als Freifläche für den Kindergarten dienen. Dies hatte zuletzt auch ein Anwohner in einem offenen Brief gefordert und sage und schreibe 180 Unterschriften für seine Initiative gesammelt.

Ob die Bebauung tatsächlich so aussehen wird, wie der Hohentengener Architekt Peter Schanz in seiner Variantenuntersuchung vorgeschlagen hat, ist noch nicht beschlossene Sache. Dies wird erst im Bebauungsplan festgeschrieben, den der Gemeinderat noch zu beschließen hat. Dass in der aktuellen Planung auch Gründstücke nördlich des Krankenhausgebäudes einbezogen wurden, die gar nicht im Eigentum der Stadt sind, begründete Bürgermeister Michael Thater so: „Bauleitplanung ist immer eine Angebotsplanung“, so Thater. „Es kann so gebaut werden. Es muss aber nicht bebaut werden.“

Mit der Festlegung des Kindergartenstandorts beendete der Gemeinderat eine Diskussion, die das Gremium ein gutes Jahr beschäftigte. Die CDU-Fraktion hatte sich mehrfach gegen den Standort Georg-Kerner-Straße ausgesprochen. Sehr ausführlich widmete sich der Gemeinderat in den letzten Monaten dieser Diskussion und prüfte mehrere Alternativvorschläge. Nächster Schritt in der Planung ist sie Aufstellung eines Bebauungsplans sowie die konkrete Planung des Kindergartengebäudes.