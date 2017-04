Wehr Kinderchöre sorgen beim Frühlingskonzert für Freude in der Stadthalle Wehr

Der Chorverband Hochrhein will schon den Jüngsten das Singen näherbringen – beim jüngsten Frühlingskonzert konnten Kinder ab drei Jahren zeigen, dass Singen eine "coole Sache" ist.

Wehr – „Singen ist ne coole Sache.“ Das ist nicht nur der Titel eines Kinderliedes, sondern auch eine Aussage, gegen die man einfach nichts sagen kann. So ist es kein Wunder, dass der Chorverband Hochrhein schon die Jüngsten zum Singen bringen will – und das mit Erfolg. Am Sonntag traten vier Kinder- und Jugendchöre bei einem gemeinsamen Frühlingskonzert mit abwechslungsreichem Programm in der Stadthalle Wehr auf.

Die neue Jugendreferentin des Verbandes, Sonja Dannenberger, ist auch noch Schulleiterin der Talschule in Wehr und Leiterin des Talschulchores und sie bereitete das Konzert der vier Chöre vor. Ab Januar 2018 will der Chorverband mit einem neuen Ausbildungskonzept starten, erklärte Dannenberger den Gästen in der Stadthalle. Start ist sogar schon im Oktober 2017 mit einem Aktivwochenende. Nähere Informationen dazu und Kontakt gibt es im Internet (www.chorverband-hochrhein.de). Der Verband möchte im Kinder- und Jugendbereich ein Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold installieren. Diese verschiedenen Stufen könne in mehreren Seminaren unter der Anleitung kompetenter Dozenten erworben werden. Den Kindern soll dadurch schon früh eine sehr qualifizierte Ausbildung im Bereich Gesang zuteilwerden.

Das klingt sehr akademisch, aber an oberster Stelle soll natürlich der Spaß am Singen stehen. Den haben die vier Chöre, die am Samstag in Wehr auftraten, offensichtlich. Den Auftakt bildeten die „Chorwürmer“ aus Dogern unter Leitung von Stefanie Mell. Kinder zwischen drei und sieben Jahren singen in diesem Chor. Also zumindest, wenn sie Lust haben. Mit drei Jahren singt man noch nicht unbedingt auf Kommando, sondern nur, wenn man das auch möchte. Und der ein oder andere mochte am Sonntag nicht, sondern schaute sich lieber ein wenig auf der Bühne um. Das machte den Auftritt aber auch eigentlich erst so richtig schön. „Immer wieder kommt ein neuer Frühling“ und der Flohtango gehörten unter anderem zum Repertoire der Chorwürmer.

Der Kinderchor Herrischried, unter Leitung von Carola Dannenberger und Annette Meyer, stellte dann eben fest, dass Singen 'ne coole Sache ist. Außerdem hörten die Chorkinder sogar die Regenwürmer husten. Der Schulchor der Josef-Anton-Sickinger-Grundschule aus Bad Säckingen, unter der Leitung von Steffen Wurster, forderte alle in der Halle auf „Lasst uns heute Freunde sein“. Außerdem sangen sie vom „Knirps“, einem Regenschirm, der wasserscheu ist – ein echtes Dilemma.

Der Bambini- und Talschulchor war der vierte Chor, der an diesem Nachmittag auftrat. Die Kinder hatten unter der Leitung von Sonja Dannenberger, Stephanie Schott, Hanne Wolff, Linda Runge und Lisa Herzog unter anderem „Rock my soul“ und „He’s got the whole world“ im Repertoire. Zum Abschluss des Konzerts kamen alle vier Chöre gemeinsam auf die Bühne – 130 Kinder sangen gemeinsam „Musik, die schönste Sprache der Welt“. Wer könnte da widersprechen?

Ehrungen für langjährige Musiker gibt es beim Chorverband auch schon im Jugendbereich. Samantha Fritz vom Kinderchor Herrischried singt schon ihr halbes Leben. Samantha ist gerademal zehn Jahre alt, also singt sie seit fünf Jahren im Chor. Von Sonja Dannenberger wurde sie dafür mit einer Urkunde geehrt – und das vor Publikum in der vollbesetzten Halle. Da kullerten ein paar Tränen der Rührung. Ein echt gelungener Nachmittag.