Wehr Kinderbetreuung dringend gesucht

In Wehr fehlen 30 Kindergartenplätze – über einen Neubau sind sich Bürgermeister und Gemeinderat uneinig

Wehr – In Wehr und Öflingen fehlen derzeit rund 30 Kindergartenplätze – trotz der massiven Investitionen der Stadt in den vergangenen Jahren in die beiden Kindergarten-Neubauten auf der Zelg und St. Elisabeth in Öflingen. Eine Entspannung der Situation sei derzeit nicht absehbar, auch wenn die Stadtverwaltung den Mangel noch verhältnismäßig gut manage, erklärt Bürgermeister Michael Thater aufr Anfrage unserer Zeitung. Er sieht langfristig den Bedarf für einen weiteren Kindergarten-Neubau, und zwar an der Stelle des früheren Krankenhauses in der Georg-Kerner-Straße. In Verbindung mit einem Familienzentrum könnte hier für die Stadt eine gewinnbringende Einrichtung entstehen, so Thater. Ein weiterer drei- oder sogar viergruppiger Kindergarten soll den mit zwei Gruppen an seine Grenzen stoßenden Kindergarten In der Au ersetzen. Die Mehrheit des Wehrer Gemeinderates lehnt die Planung eines weiteren Kindergartens bislang allerdings ab. Im April 2016 habe das Gremium die Pläne nicht-öffentlich beraten – und abgelehnt, erklärt Thater, der sich über diese Entscheidung immer noch ärgert. "Wenn der Gemeinderat keinen weiteren Kindergarten haben will, muss ich das zur Kenntnis nehmen und den Mangel so gut es geht managen", so Thater. Dass einige Gemeinderäte bei der jüngst beschlossenen Aufstellung des Bebauungsplans sogar den lapidaren Hinweis gestrichen haben wollten, dass auf dem früheren Krankenhaus-Areal auch ein Kindergarten möglich wäre, zeige, "wie weit sich manche Gemeinderäte von der Realität entfernt haben", kritisiert Thater die Haltung mancher Räte. Die jetzige Situation sei schon im vergangenen Jahr absehbar gewesen.

Während die Nachfrage an Krippenplätzen durch die neue Einrichtung auf der Zelg gut gedeckt wird, sieht es bei den älteren Kindergartenkindern längst nicht so gut aus. "Wir haben etwa 430 Kinder in der Altersgruppe zwischen 3 und 6,5 Jahren in Wehr. Wir stellen 399 Plätze in Wehr zur Verfügung, die alle belegt sind", erklärt Heike Bohnsack-Roth, die in der Stadtverwaltung die Kindertagesbetreuung organisiert. Zwölf Kinder stehen derzeit auf einer Warteliste, zwölf weitere Familien haben nach einem Gespräch mit Heike Bohnsack-Roth "bereits schon zugestimmt, auf einen Platz im September zu warten, weil wir ihn jetzt aktuell nicht anbieten können".

Mittelfristig soll eine zusätzliche Kleingruppe im Kindergarten Klostermatt Entspannung bringen. Hier ist zwar Raum vorhanden, es fehlt allerdings am Personal. "Wir suchen Erzieherinnen", so Thater. Der Markt sei quasi leer gefegt, auf Qualität bei der Personalauswahl will Thater aber deshalb nicht verzichten.

Prekäre Einzelfälle

Für die zwölf Familien, die über die Warteliste auf einen Kindergartenplatz hoffen, ist die Situation im Einzelfall sehr schwierig: Oft sind beide Elternteile berufstätig und die Familien sind auf beide Gehälter angewiesen. Von einem besonders prekären Fall kann Gabriele Pichlhofer, Sprecherin des Netzwerks Integration, berichten: So warten das irakische Flüchtlingspaar Waris Ali und Jamal Ghareeb schon seit einem Jahr auf einen dringend benötigten Betreuungsplatz für ihren 3,5 Jahre alten Sohn Omar, der sehr gut deutsch spricht. Sowohl Waris Ali als auch Jamal haben einen Arbeitsplatz bei der ISS gefunden, einem Dienstleister der Wehrer Novartis. Der Mann im Zweischichtdienst, die Frau in Teilzeit jeweils vormittags. Ohne einen Betreuungsplatz muss die Mutter ihren Arbeitsplatz aber wohl wieder aufgeben. "Im Prinzip können wir ja alle nur froh sein, dass es Menschen gibt, die versuchen, so schnell wie möglich auf eigenen Beinen zu stehen", ärgert sich Gabriele Pichlhofer über die fehlende Betreuung. "Was soll das für eine Integration sein, wenn man die Frauen, kaum haben sie einen Job, dazu zwingt, wieder aufzuhören, weil sie die Kleinkinder nicht für ein paar Stunden unterbringen können? Die haben nun mal keine Oma hier und auch keine anderen Verwandten, die die Betreuung übernehmen könnten." Immer wieder half Gabriele Pichlhofer selbst aus und betreute den Kleinen stundenweise. Auf Dauer sei dies aber weder leistbar, noch im Sinne einer Integration. "Sollte es nicht so sein, dass jedes Kind einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz hat?", fragt Pichlhofer wütend. In ihrer Verzweiflung über die Situation hat sich sich nun an die Abgeordneten und das Bundesfamilienministerium gewandt.

Auch wenn Bürgermeister Michael Thater die schwierige Situation der irakischen Familie anerkennt, schnelle Abhilfe kann und will er nicht schaffen. "Wir können Flüchtlingskinder in keiner Weise benachteiligen oder bevorzugen", so der Bürgermeister. "Grundsätzlich haben alle Kinder den gleichen Anspruch, daher ist es schwer nachzuvollziehen, weshalb bestimmte Kinder zu bevorzugen wären. Die Verteilung richtet sich nach transparenten Vergabekriterien: Alter der Kinder, Berufstätigkeit der Eltern und/oder Alleinerziehende", erklärt Heike Bohnsack-Roth. Von den aktuell zwölf Kindern auf der Warteliste sind die Hälfte Flüchtlingskinder. Sechs andere Flüchtlingskinder haben mittlerweile Plätze in den Kindergärten St. Michael, Au, Josef und Klostermatt ergattern können.

"Ich möchte bei der Zuteilung von Kindergartenplätzen keine Unterscheidung machen", sondern freie Plätze transparent nach den vorgebeben Regeln und der Warteliste vergeben, so Thater. "Alles andere wäre ein Bärendienst für die Integration."

Rechtsanspruch

Seit 2013 haben auch Eltern von Ein- bis Drei-Jährigen einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Die Möglichkeit, diesen einzuklagen oder sogar Schadensersatz zu verlangen, sind allerdings begrenzt. Wie der BGH urteilte, gibt es Ausnahmen, beispielsweise wenn trotz rechtzeitiger Stellenausschreibung nicht genügend Erzieherinnen zur Verfügung stehen.