Wehr Kinder lernen bei Ferienprogramm, wie Eis hergestellt wird

Beim Wehrer Sommerferienprogramm konnten 20 Kinder zwischen sechs und zehn Jahren lernen, wie Eis hergestellt wird. Eiscafé-Inhaber Stanislav Bajic in Öflingen zeigte, wie es geht.

Bei 30 Grad im Schatten gibt es wohl nichts Schöneres, als ein Eis zu schlecken. Aber wie wird Eis eigentlich gemacht? Genau das schauten sich 20 Kinder zwischen sechs und zehn Jahren im Rahmen des Wehrer Kinderferienprogramms in Stanis Eiscafé in Öflingen an. Deutlich mehr hätten es sein können, sagte Stadtjugendpflegerin Beata Rolirad. Denn insgesamt sind 66 Anmeldungen eingegangen. Doch leider konnten nicht alle berücksichtigt werden.

Banane, Erdbeere, Waldfrucht, Melone – Fruchteis ist im Sommer der Renner. Deswegen konzentrierte sich Eiscafé-Inhaber Stanislav Bajic auch auf diese Eissorten, bei denen er vorwiegend frische Früchte verwendet. Wenn es bestimmte Früchte jahreszeitlich bedingt nicht frisch gibt, verwendet er tiefgekühlte Früchte. "Kinder lieben Eis und sind natürlich neugierig, wie es hergestellt wird", weiß der Inhaber des Eiscafés aus Erfahrung. Deswegen machte er in diesem Jahr beim Kinderferienprogramm mit. Die ganzen Zutaten füllt er in eine Eismaschine. Ein paar Minuten später kommt dann plötzlich das fertige Eis heraus. Die Zutaten werden vermengt und heruntergekühlt. Für die cremige Konsistenz wird die Masse mit Luft vermischt. Deswegen ist Eis aus der Eismaschine ganz anders, als wenn man die Masse einfach nur in ein Gefrierfach stellt.

Wie Stanislav Bajic sein Eis in der kleinen Küche in einem Nebenraum des Eiscafés herstellt, ist zwar spannend – weiter als bis zur Tür durften die Kinder aus hygienischen Gründen aber nicht eintreten – aber in erster Linie geht es ja um den Geschmack. Und natürlich durften die Kinder das frisch produzierte Eis auch probieren. Die ganze Zeit in einer Eisdiele stehen und dann kein Eis essen, geht natürlich überhaupt nicht. Deswegen spendierte Stanislav Bajic auch allen Kindern am Ende noch eine Kugel ihrer Wahl.