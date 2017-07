Wehr Kinder erleben Spannendes beim Umwelt- und Erlebnistag im Öflinger Wald

Gut angenommen wurde der Umwelt- und Erlebnistag des Bund für Umwelt- und Naturschutzes Deutschland (BUND). Dabei waren nicht nur die Kinder, sondern auch die begleitenden Erwachsenen vom reichhaltigen Leben im Bach begeistert.

Vom BUND gab es am Sonntag ein typisches Angebot für einen Umwelt- und Erlebnistag im Öflinger Wald. Eigentlich war die Zielgruppe Kinder im Alter zwischen sieben und 13 Jahren. Bei den Eltern der zehn Kinder stieß die abwechslungsreiche Konzeption aber auch auf großes Interesse. So konnten sich vom idyllisch gelegenen Öflinger Waldspielplatz aus deutlich mehr Wissbegierige mit auf den Weg machen – rauf an eine markante Querung vom Bachgraben. Schmadbach und Dorfbach sind im Wald derzeit trockengefallen. Daher hat der in der Region vielfältig aktive Gewässerbiologe Michael Peter am Bachgraben eine günstige Stelle recht weit oben im Wald ausgesucht. Unten im Dorf selber ist der derzeit noch wasserführende Bach natürlich als Mühlenbach bekannt.

„Nicht nur die Kleinstlebewesen im Bach auch Wasserphänome werden erkundet“ begann Peter seine Exkursion. Rasch hatten die ersten Kinder ihre Schuhe ausgezogen und standen wissbegierig im Wasser. „Ha, da zappelt was“ oder „ist das aber ein kleiner Wurm“, die Kinder waren von der lokalen Natur schnell begeistert. Die Gewässerkleintiere sind reichlich vorhanden. Peter musste die aktiven Nachwuchsforscher fast schon zügeln. Glaslupen und feine Siebe sowie Fangschalen sollten noch mit auf die kleine Wanderung am und im Bach mitgegeben werden. An den unterschiedlichsten Stellen sollte genau geschaut werden. Was ist in ruhigem Wasser zu finden, was an den eher turbulenteren Stellen? Überwiegend Eintagsfliegenlarven und nicht „kleine Würmer“ waren es dann.

Inge Böttinger hatte als BUND-Vorsitzende mit ihrem Team den Aktionstag mannigfaltig vorbereitet. Eine willkommene Abwechslung sollte der spätmittägliche Grill bieten. „In der ganzen Region rund um Wehr ist der Aktionstag“ beworben worden, so Böttinger. Dort, wo die Eltern auf naturnahe Erkundungen Wert legen, stoßen die Angebote vom BUND weiterhin auf eine gute Resonanz. 15 Jahre Walderkundung rund um Wehr wird weiterhin mit dem BUND verbunden.