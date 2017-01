Wehr Kegler kämpfen um die Wurst

Das Öflinger Dreikönigskegeln ist nichts für Vegetarier

Öflingen (kf) An Dreikönig geht es beim Kegelsportclub Öflingen um die Wurst oder eigentlich ums ganze Schwein. Seit den 70er Jahren lädt der Club Aktiv- und Hobbykegler zum „Saukegeln“ ein. Freitag und Samstag trafen sich alle Kegelbegeisterten wieder an den Kegelbahnen im Gasthaus „Zur Säge“ in Öflingen.

„Saukegeln darf die Veranstaltung offiziell nicht mehr heißen“, verrät Gisbert Müller, Kassierer des Kegelsportclubs. Ein ehemaliger Verbandsfunktionär hatte sich an dem Namen gestoßen. So wurde der Name der Veranstaltung in „Dreikönigskegeln“ geändert, aber hinter vorgehaltener Hand spricht man in Öflingen immer noch vom Saukegeln. Schließlich winken den Siegern – insgesamt wird in sechs Kategorien gekegelt – ein ganzer Hinterschinken von zwölf bis 13 Kilogramm Gewicht als Preis. Auch für die weiteren Plätze gibt es Fleisch. Für Vegetarier oder Veganer ist das Saukegeln nichts, zumindest nicht, was die Preise angeht.

In sportlicher Hinsicht ist die Veranstaltung für jeden Kegler interessant. Zehnmal geht es in die Vollen, ein Schnitt von sieben gefallenen Kegeln muss schon erreicht werden, wenn man vorne mit dabei sein will. Den Rekord mit 79 Punkten hat Peter Müller im Jahr 1995 aufgestellt. Ist also schon eine ganze Weile her, seither bissen sich aber alle Teilnehmer die Zähne daran aus. Probiert haben es einige, zwischen 50 und 70 Starter sind an den beiden Tagen eigentlich immer dabei. Mehr als 600 Serien werden dabei mindestens gekegelt. 1994 waren es sogar 878 Serien – der Wettbewerb um die Schinken ist beliebt.

Bislang immer mit dabei war Ernst Mohr, einen der Hauptpreise räumte er in all den Jahren mehrfach ab. In diesem Jahr machte ihm zwar das Knie zu schaffen, dass er dennoch in den Wettkampf eingriff, war für ihn aber Ehrensache.