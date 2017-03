Wehr Kabarettreife Leistung

Der frühere Landtagsabgeordnete Alfred Winkler zeigt nach einem feuchten Missgeschick seinen trockenen Humor

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Es ist eine gute Tradition, dass bei der Verleihung des Struve-Huts der Wehrer SPD der frühere Landtagsabgeordnete Alfred Winkler den Geehrten würdigt. Im Laufe der Jahre hat Winkler seine Art der Laudatio fast schon zu einer kabarettreifen Perfektion entwickelt.

Eine enge Verbindung zwischen dem Laudator und dem diesjährigen Struve-Hut-Träger Volker Jungmann besteht allein schon aufgrund einerb gemeinsamen Leidenschaft: Der Winzerei. Beide stammen aus Weinbaugemeinden und wissen daher einen guten Tropfen zu schätzen: Winklers Heimatort Herten ist die östlichste Gemeinde des Weinbaugebiets Markräflerland, Erzingen gehört schon zum Gebiet Bodensee und ist dort die westlichste Lage. Etwas zähneknirschend musste Hobbywinzer Winkler einräumen, dass die Erzinger Weinanbaufläche mit 34 Hektar zehn mal so viel Fläche umfasst wie die in Herten. Aber jeder Weintrinker wisse ja: „Es kommt nicht auf die Quantität an, sondern auf die Qualität.“

Einig waren sich die beiden Weinkenner in Winklers nächster Erkenntnis: „Was Du heute kannst entkorken, das verschiebe nicht auf morgen.“ Sprachs und kippte prompt das volle Glas Apfelsaftschorle der früheren Bundestagsabgeordneten Karin Rehbock-Zureich um – direkt auf sein eigenes Redemanuskript. Einen erfahrenen Redner wie Alfred Winkler bringt so etwas aber kaum aus dem Konzept. Das Papier wurde zwar nass, sein Humor blieb aber trocken. Nachdem die größte Pfütze notdürftig beseitigt war, fand er schnell die Schuldige für das Missgeschick: „Karin, Du hättest halt schneller trinken müssen.“

justus.obermeyer@suedkurier.de