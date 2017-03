Wehr Kabarett-Seitenhiebe mit dem Krückstock im Wehrer Storchehus

Volkmar Staub und Diebold Maurer überzeugen mit ihrem politischen Kabarett "Achtung Greisverkehr!" für die Generation 60 plus – mit Einlagen über Donald Trump, die Bundeswehr und die in den Medien etwas vorschnell ausgerufene "Merkel-Dämmerung" inklusive.

Wie viel Kürbiskerne muss Mann essen, um Blase und Prostata zu stärken? Der Kern für Kenner wurde von Volkmar Staub und Diebold Maurer im vollen Storchehus geknackt, denn bei Männern ab einem gewissen Alter, vor allem wenn es Kabarettisten sind, kommen die Kürbiskerne nicht nur auf den Speiseplan, sondern werden auch ins Kabarettprogramm eingebaut.

Kleine Kerne, große Wirkung: Das Kabarettprogramm "Achtung Greisverkehr!" ist ein satirischer Rundumschlag für die Generation 60 plus, mit dem passenden Untertitel: "Tod dem Seniorenteller". Alt werden ist bekanntlich nicht leicht; da ist es witzig, Tipps von zwei gut informierten Greisen (die noch längst nicht im Greisenalter sind) zu bekommen, die wissen, wovon sie sprechen. Versprochen wurden satirische Seitenhiebe mit dem Krückstock. Doch es geht nicht nur um Männer und Kürbiskerne, sondern (auch) um aktuelles politisches Kabarett – ganz ohne Krücke und Rollator.

Staub und Maurer, die beiden Südbadener aus Lörrach mit bewegter Agitprop- und Sponti-Vergangenheit, die man von ihrem Mani-Matter-Programm "Alpeflug" kennt, machen sich erst mal Gedanken über den Unruhestand und Sex im Alter. Denn nichts anderes bedeutet das Wort "Greisverkehr".

Das ist also ein (ge)bissiges Kabarett über die Probleme, wenn man älter wird, mit einem Herrenduo, das "nicht ganz dicht" ist und sich fragt: Was macht man, wenn man zu einem Vortrag über Demenz gehen will, aber den Termin vergessen hat? Trotzdem will Volkmar Staub, der gewieftere Kabarettist von beiden, der mit Florian Schroeder auch einen jungen Kabarettstar als Partner hat, nicht noch mal 20 sein. Denn ihm stinkt die heutige Zeit: alles nur online, Selfies.

Lieber unterhalten sie sich über die Wonnen eines glücklichen Alterns, mit einigen Giftspritzen à la Kasperle: "Seid ihr alle da?"- "Ja, aber nicht mehr lange". Denn die beiden wissen: "In unserem Alter ist jede Stunde mehr eine Stunde weniger".

Manchmal müssen die beiden älteren Herren, wenn sie so über Krankheiten und den Menschen als Ersatzteillager lästern, nachschauen, wo sie gerade textlich sind. Ihr Programm scheint ein Work in progress, vor allem in den tagespolitisches Nummern: Da gibt es Einlagen über Donald Trump, die Bundeswehr, über einen Energieberater von Media Markt, über die in den Medien etwas vorschnell ausgerufene "Merkel-Dämmerung", über Flüchtlingsprobleme, die soziale Frage zwischen Arm und Reich, die Utopie Europa, die bis vor kurzem "grün angemalt" war, bis hin zum Streitthema Religion, über das sie sich lang und breit auslassen.

Die Zwei, die noch lange nicht reif sind für die Kabarettisten-Senioren-WG, bringen einen humorvollen Sketch über selbstbestimmte Altersheime mit "artgerechter Haltung" und Rock 'n' Roll-Bands, wärmen augenzwinkernd-nostalgisch Erinnerungen an alte Freiburger WG-Zeiten auf ("das waren noch Zeiten, da ging es heiß her") und diskutieren offen die Geschichte ihrer Generation.

Neben einigen gespielten Witzen, vielen Gags und Spitzen war die teuflische Wette zwischen Staub als Mephisto und Maurer als Faust der Höhepunkt: eine parodistisch super gemachte Dialog-Szene nach dem Motto "Fack ju Göthe".