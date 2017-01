Wehr Juristen uneins über Enteignungen

Darf das Schluchseewerk beim Bau des PSW Atdorf gegen den Willen von Grundbesitzern private Flächen in Anspruch nehmen?

Wehr (job) Deutlich mehr Besucher als in den vergangenen Tagen werden heute bei der Erörterung des Planfeststellungsverfahren für das Pumpspeicherwerk Atdorf in der Wehrer Seebodenhalle erwartet. Ab 9.30 Uhr geht es nämlich um die privaten Flächen, die das Schluchseewerk für Bau und Ausgleichmaßnahmen in Anspruch nehmen will. Die betroffenen Grundstücksbesitzer haben dazu im vergangenen Jahr entsprechende Briefe bekommen, die für große Verunsicherung gesorgt haben. Denn auch Enteignungen schließt das Energieunternehmen nicht aus. Viele Grundstücksbesitzer nutzten in der Folge das Recht, Einwendungen gegen die Inanspruchnahme ihrer Grundstücke zu formulieren. Diese werden ab heute in der Seebodenhalle verhandelt.

Die rechtlichen Grundlagen der drohenden Enteignungen wurden schon am Freitag kontrovers diskutiert. Rechtsanwalt Peter Neusüß als juristischer Vertreter der Gemeinde Herrischried zweifelte an, dass das Energiewirtschaftsgesetz für das Projekt Atdorf einen Spielraum für Enteignungen lässt. Der Gesetzestext erlaube zwar Enteignungen, wenn das "Vorhaben zum Zwecke der Energieversorgung erforderlich" ist. Neusüß führte aber ein Urteil des Bundesgerichtshofs an, nachdem eine bloße "Sinnhaftigkeit, Nützlichkeit und Geeignetheit" eines Projekts dazu nicht ausreicht. Zweifel an der energiewirtschaftlichen Notwendigkeit des Pumpspeichers hatten die Projektgegner bereits in den vergangenen Tagen ausführlich geäußert. Dass es unter Juristen nur selten eine Meinung gibt, zeigt allerdings ein anderes höchstrichterliches Urteil: Das Bundesverfassungsgericht hält Enteignungen für die Energieversorgung auch dann für möglich, wenn das Projekt "vernünftig und geboten" ist.

Welches dieser Urteile nun einschlägig ist – daran scheiden sich naturgemäß die Geister der Atdorf-Planer und -Gegner. "Das Urteil des Bundesgerichtshofs ist falsch und nicht maßgebend", so Schluchseewerk-Anwalt Klaus-Peter Dolde. Es sei nicht erforderlich, dass ein Projekt zum Erhalt der Energieversorgung unverzichtbar erforderlich ist. Eine solche unverzichtbare Anlage gebe es schlicht nicht, so Dolde. Dem widersprach die Gegenseite natürlich.

Jörg Gantzer, Leiter des Planfeststellungsverfahrens, kündigte an, dass er sich vor einem Planfeststellungsbeschluss mit der Enteignung jedes einzelnen Grundstücks auseinandersetzen werde – sofern das öffentliche Interesse an dem Pumpspeicherprojekt überwiege. "Diese Abwägung kann ich mir leider nicht ersparen", so Gantzer.