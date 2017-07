Wehr Junger Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurde am Donnerstagmittag bei einem Arbeitsunfall in Wehr ein 20-jähriger Mann.

Gegen 13.30 Uhr waren drei Arbeiter an einem Anwesen in der Steinenstraße mit dem Abbau eines Gerüsts beschäftigt. Einer von ihnen, ein 20-jähriger Mann, stand auf einem Stahlbelag (verbunden mit Gerüst und Auflage auf Gartenzaun) in ca. 1 m Höhe und nahm von einem Kollegen von oben Ausleger ab. Aus bislang noch nicht bekannten Gründen kam er ins Trudeln und stürzte rückwärts auf die Straße. Dabei löste sich der Stahlbelag und fiel auf den Kopf des Mannes. Rettungsdienst und Notarzt versorgten den Schwerverletzten. Er wurde anschließend vom Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.