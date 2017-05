Wehr Jugendkapelle der Stadtmusik Wehr lädt zu Konzert am Samstag

Jugendkapelle der Stadtmusik Wehr lädt zu Konzert am Samstag

Das Programm in der Stadthalle führt durch alle musikalischen Genres. Insgesamt werden über 100 Akteure auf der Bühne stehen.

Wehr – Mit viel Musik für Jung und Alt, lädt die Jugendkapelle der Stadtmusik Wehr am kommenden Samstag, den 20. Mai, zu ihrem Jugendkonzert. Mit einem bunt gestalteten Programm von Filmmusik bis Marschmusik, zeigt die Jugendkapelle nicht nur musikalische Vielfalt, sondern auch die gut funktionierende Nachwuchsausbildung, die sich auf musikalischer, ebenso wie auf struktureller Ebene des Vereins widerspiegelt. Denn neben der künstlerischen Gestaltung ist die Jugendkapelle auch für die Organisation der Konzertveranstaltung zuständig. Unterstützung auf der Bühne bekommt die Jugendkapelle von dem Zöglingsorchester der Stadtmusik, genannt Nachos, sowie dem Jugendorchester aus Rickenbach. „Insgesamt werden über 100 Akteure auf der Bühne stehen“, freut sich Brigit Trinkl, die musikalische Leiterin der Jugendkapelle.

Das Jugendkonzert, welches 2012 ins Leben gerufen wurde, soll vor allem eine Plattform sein, auf welcher die Nachwuchsmusiker ihr ganzes Können im eigenständigen Orchester unter Beweis stellen können. Eröffnet wird das diesjährige Konzert von den Nachos unter der Leitung von Joachim Pfläging. Mit circa eineinhalbjähriger Spielerfahrung trauen sich die Jüngsten unter anderem bereits an die Vertonung der bekannten Filmmusik aus „Fluch der Karibik“. Das Thema Film, findet sich auch im Repertoire der Jugendkapelle wieder, welche anschließend die Bühne betreten wird. So freuen sich die jungen Musiker besonders auf die Aufführung des Stücks „How to train a Dragon“ zum gleichnamigen Animationsfilm. „Insgesamt geht unser Programm Querbeet durch die musikalischen Genres“, erklärt Trinkl.

Beinahe schon traditionell im Rahmen des Jugendkonzerts, ist der Auftritt einer Gastkapelle. In diesem Jahr kommt diese aus Rickenbach und wird als drittes Orchester unter der Leitung von Ralf Eckert auftreten. „Das Jugendorchester aus Rickenbach feiert ihr 25-jähriges Jubiläum, das war für uns Grund genug sie zu unserem Konzert einzuladen“, so Trinkl, die dem Jugendkonzert gemeinsam mit ihrer Kapelle gespannt entgegenfiebert.

Das Konzert beginnt um 18 Uhr in der Stadthalle in Wehr. Der Eintritt ist frei.