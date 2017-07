Wehr Jugendkapelle Wehr besucht Partnerstadt Onex

Rund 30 Mitglieder Jugendkapelle Wehr waren in der französischen Partnerstadt. Das Ensemble nahm zum ersten Mal beim Festumzug zum Schulfest teil, das traditionell zu Beginn der Sommerferien in Frankreich gefeiert wird.

Wehr – Einen Freundschaftsbesuch stattete die Jugendkapelle der Stadtmusik am vergangen Wochenende Onex ab, einer der Partnerstädte von Bandol und seit zehn Jahren auch mit Wehr „offiziell befreundet“. Anlässlich der „Fête des écoles“, zu Deutsch „Fest der Schulen“, waren die jungen Musiker der Einladung in den Vorort von Genf freudig gefolgt. „Es hat uns allen richtig Spaß gemacht“, sind sich die Dirigentin der Jugendkapelle, Birgit Trinkl, und ihr Jugendorchester einig. Als eine von insgesamt 14 Gruppierungen, nahm die Jugendkapelle im Namen der Stadt Wehr an einem Festumzug teil, der trotz Nieselwetter von zahlreichen Besuchern beklatscht und bejubelt wurde.

Los ging die Reise für die rund 30 Mitglieder der Jugendkapelle am Nachmittag des 30. Juni. Am Abend stand dann die große Fete an, denn für die Kinder und Jugendlichen aus Onex war dieser Freitag kein gewöhnlicher: er war der letzte Schultag vor der großen Sommerferien, was traditionell mit einem Fest gefeiert wird. Mit Trommeln und Plakaten zogen die Schulklassen und Musikformationen euphorisch durch die Gassen. Mittendrin und zum ersten Mal mit dabei war nun in diesem Jahr auch die Jugendkapelle aus Wehr. Für die Wehrer Nachwuchsmusiker war das eine besondere Erfahrung. Denn trotz ihrer soliden Bühnenerfahrung, haben sie selten die Möglichkeit, einen Umzug ohne den Schatten des großen Aktivorchesters der Stadtmusik musikalisch aktiv mitzugestalten.

Mit ihrer musikalischen Darbietung während des Festumzuges brachte die Jugendkapelle ein Stück südbadische Kultur in die französischsprachige Schweiz. Zum Höhepunkt durfte die heimliche Hymne „Hoch Badnerland“, was die Jugendkapelle vor der Tribüne auf dem Festgelände zum Besten gab, selbstverständlich nicht fehlen. „Wir haben gut gespielt und unsere Bekannten aus Onex waren ganz begeistert“, berichtete Trinkl, die sich über die Leistung der jungen Musiker ebenso erfreut zeigte.

Am zweiten Tag ging es für die Jugendkapelle auch schon wieder zurück ins heimische Wehr. Nicht jedoch ohne vorher noch einen Abstecher in das nahegelegene Genf zu machen. „Wir waren unter anderem vor dem Hauptsitz der Vereinten Nationen, das war für alle ziemlich cool“, erinnert sich Trinkl. Neben einer knappen Führung durch die Stadt inklusive der Erkundung des Seeufers, stand für die Jugendlichen auch eine kulinarische Entdeckungsreise auf dem Programm. Beim gemeinsamen Abschiedsessen mit Mitgliedern des städtefreundschaftlichen Kreises aus Onex, wurde die Genfer Spezialität „Longeole“ serviert. Nach diesem außergewöhnlichen Geschmackserlebnis hieß es, Wiedersehen zu sagen, was durchaus wörtlich zu verstehen ist. Denn ganz im Sinne der Städtefreundschaft können sich die Musiker einen weiteren Ausflug dieser Art durchaus vorstellen, wie Trinkl unterstreicht: „Mit der Jugendkapelle auf jeden Fall!“