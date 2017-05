Wehr Jugendabteilung: FC Wehr hat viele Ideen für den Fußball-Nachwuchs

Der FC Wehr fördert in seiner Jugendabteilung 190 Kinder, aber auch zahlreiche Trainer. Die Partnerschaft mit der Real Madrid Foundation wird in diesem Jahr fortgesetzt.

Wehr (gsl) Die Jugendabteilung des FC Wehr ist mit rund 190 Kindern und Jugendlichen von der G- bis zu A-Jugend stark im Fußballbezirk vertreten. In ihrer Hauptversammlung am Freitagabend im Vereinsheim zogen die Trainer und Verantwortlichen Bilanz. Das im vergangenen Jahr eingeführte Nachwuchszentrum wird fortgeführt und erhält weiterhin die Unterstützung vom DFB. Die Partnerschaft mit der "Real Madrid Foundation Clinics Germany" bringt wieder ein Sommercamp ins Wehrer Stadion.

"Die Nachwuchskicker haben quantitativ den Peak in der Stadt erreicht", bilanzierte der Vorsitzende Matthias Kaiser die nachkommenden Fußballergenerationen. Zwei Dinge stellte Kaiser mit dieser Aussage fest: Einerseits sei die Konkurrenzsituation zu den Nachbarvereinen schärfer geworden. Auch dort werde guter Fußball gespielt, mit guten Trainern und fast identischen Ambitionen wie beim FC. Andererseits verstehe sich die F-Jugendabteilung durchaus auch als Sammelbecken für Talente – ohne Abwerbeabsichten. "Wenn Potential da ist, geht's auch zum SC Freiburg und einer ist im Juniorenteam vom FC Basel angekommen", sagte Kaiser.

Jugendleiter Roberto Santorio und der sportliche Leiter Sascha Dreher bestätigten in ihrem Blick auf die vergangenen und die laufende Saison einen Trend: "Ab der E-Jugend, also so um die elf Jahre, hören die ersten bereits mit Fußball und Sport auf", stellte Dreher fest. Zukünftig werden es bei gegebenen Strukturen offensichtlich deutlich weniger Nachwuchskicker geben. Die aktuelle A-Jugend hat bereits eine "Spielgemeinschaft mit Bergalingen und das wird im nächsten Jahr so weitergeführt" gab Santorio bekannt.

Die vielfältige Palette an ergänzenden Maßnahmen wird den Trainern bei den Lehrgängen beigebracht. 26 Trainer zeichnen sich in der Jugendabteilung für die Leistung verantwortlich. "Eventcharakter und neue Trainingsmethoden" im Jugendfußball sind bei Santorio verinnerlicht; vom Funfußball bis zur Leistungseinforderung reichen die unterschiedlichen Methoden. So wird das vereinseigene Nachwuchszentrum gleichwohl auch als Weiterbildungszentrum für die Trainer gesehen. Das werde seit zwei Jahren bewusst forciert. "Neues funktionelles Aufwärmen, spezielles Torwarttraining, Erstbehandlung bei Verletzungen oder ein permanentes Update für die Regelkunde ist da auf dem Lehrplan", sagte Dreher.

"Mehr Kinder bedeuten mehr Einnahmen, aber auch mehr Ausgaben – das Geld geht aber vollumfänglich in den Spielbetrieb", sagte Kassierer Bernhard Stehle. Wahlen standen in der Versammlung nicht an, dafür Ehrungen. Die Jugendspieler Fabian Kaiser, Dominik Nägele und Valentino Colella wurden für zehn Jahre Mitgliedschaft geehrt.

