Wehr Johannes Mulflur ist neuer Vorsitzender der Wehrer CDU

Der CDU-Ortsverband hat einen neuen Vorsitzenden: Johannes Mulflur hat in der Hauptversammlung den Vorsitz von Julian Gerblich übernommen. Der Ortsverband will sich aktiv um Mitglieder bemühen, für diesen Part ist künftig Paul Erhart zuständig.

Neuwahlen des Vorstands und energische Diskussionen mit dem Kreisvorsitzenden Felix Schreiner gab es am Montag bei der Hauptversammlung der Wehrer CDU. Neben der Bundestagswahl im September beschäftigte die Mitglieder vor allem das Bad Säckinger Spital und die zukünftige Entwicklung des Ortsvereins.

Bei den anstehenden Wahlen wurde der Vorstand neuorganisiert. Der bisherige Vorsitzende Julian Gerblich habe seit seiner Wahl 2014 studienbedingt nur wenige Termine wahrnehmen können, wie der stellvertretende Vorsitzende Stefan Tussing bedauerte, mitzuteilen. Gerblich, der bei dem Termin nicht anwesend war, studiert aktuell in Konstanz. Der neue Vorsitzenden Johannes Mulflur fungiert zukünftig auch als Schriftführer und Pressesprecher. Paul Erhart als neuer Mitgliederbeauftragter kommt die Aufgabe zu, gezielt neue Mitglieder für den schrumpfenden Ortsverein zu werben.

Im Amt bestätigt wurden der stellvertretende Vorsitzende Stefan Tussing und die Schatzmeisterin Christine Mattes. Der neue Vorsitzende Johannes Mulflur dankte zum Ende für das entgegengebrachte Vertrauen. Es seien bereits einige Veranstaltungen in Wehr geplant: "Wir wollen die CDU in Wehr wieder ins Gespräch bringen."

Nachdem Felix Schreiner direkt von einem Gespräch mit den CDU-Kreisräten in Bad Säckingen zur Hauptversammlung kam, war natürlich das Spital ein großes Diskussionsthema. Schreiner sah hier ganz klar ein Informationsdefizit, hier müsse der Landkreis Waldshut seiner Meinung nach dringend für Abhilfe sorgen. Eine qualitativ hochwertige und langfristig stabile Versorgung sicherzustellen, habe höchste Priorität. Doch "ohne Spezialisierung geht es nicht. Zukünftig kann nicht mehr in jedem Krankenhaus alles möglich sein", so Schreiner, "aber ich bin nicht dafür, dass man das Spital in Bad Säckingen abreißt".

"Es kann nicht sein, dass man jetzt viel Geld in eine Lösung investiert, und gar nicht weiß, ob sich das langfristig rechnet", gab Kreisrat Paul Erhart zu bedenken. Zuerst müsse man das Krankenhaus ertüchtigen, dann gelte es, ein langfristig tragfähiges Konzept zu erarbeiten. Für den anstehenden Wahlkampf fand Schreiner anschließend viele motivierende Worte für die Parteibasis, musste aber auch einiges an Kritik einstecken. Nicht nur zum Wahlkampf müsse man aktiv werden, sagte Hans Loritz, sondern generell bei wichtigen Themen Position beziehen. Einen Wahlkampf der klaren Worte wünschte sich Paul Erhart. Von beiden Seiten wurde sich für die Bundestagswahl, bei der Schreiner kandidiert, mehr Unterstützung gewünscht.

Der Ortsverband

Der Wehrer CDU gehören 37 Mitglieder an (Stand Ende 2015). Neben den Vorstandsämtern wurden auch vier Beisitzer gewählt: Paul Erhardt, Sebastian Jurisch, Josef Kossack und Bernhard Stockmar. Informationen und Kontaktmöglichkeiten im Internet (www.cdu-wehr.de).