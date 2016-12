Wehr Jahresrückblick: Wehrer Vereine schreiben Geschichte

Jahresrückblick 2016 (Teil 2): Die Höhepunkte der vergangenen zwölf Monate aus Sicht der Vereine.

Wehr/Öflingen – Jubiläen, Festakte und Einweihungen: Die Vereine aus Wehr und Öflingen hatten im zu Ende gehenden Jahr viel Grund zu feiern. Auf vielfältige Weise zeigten die Organisationen auch 2016, wie wichtig ihre Arbeit für das Gemeinwesen ist.

Große Feste gab es 2016 vor allem im Ortsteil Öflingen: Im Jahr nach dem Dorfjubiläum feierte der TV Brennet-Öflingen, der größte Sportverein Öflingens, sein 125-jähriges Bestehen im Juli mit einem dreitägigen Fest. Neben dem Festakt zeigte der Verein bei einem Familientag und einem Tag der Bewegung das ganze Spektrum des lebendigen Vereins.

150 Jahre wurde der Männergesangverein Eintracht Öflingen alt und feierte dies groß im Oktober: Vor allem der Galaabend mit den Mainzer Hofsängern strahlte weit über Öflingen hinaus.

Auf eine 125-jährige Geschichte kann die evangelische Kirchengemeinde Wehr zurückblicken, die über das gesamte Jahr ein umfangreiches Programm zusammengestellt hatte. Der Höhepunkt war zweifellos der Festgottesdienst, den der Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh gemeinsam mit den Pfarrern Peter Hasenbrink und Martin Rathgeber zelebriert wurde. Damit gedachten die Protestanten dem Bau der Erlöserkirche vor 125 Jahren, der Vorgängerin der Friedenskirche.

Eine Ehre und Herausforderung zugleich hatte die Wehrer Narrenzunft zu bestehen, die im Oktober Ausrichter des Narrenkonvents der Vereinigung Oberrheinischer Narrenzünfte sein durften. Rund 450 Narren aus dem Gebiet zwischen Dreiländereck und Ortenau erlebten die Wehrer Gastfeundschaft. Gefeiert hat auch die Bärenzunft: 60 Jahre wurde die Zunft und beschenkte zum eigenen Geburtstag die Burgruine Bärenfels: Auf deren Turm weht nun die badische Fahne.

Gleich doppelten Grund zur Freude hatte die Wehrer Feuerwehr: Sie bekam im Sommer endlich die schon lange gewünschte neue Drehleiter. Zusammen mit der Einweihung des neuen Sozialtrakts im Feuerwehrheim in der Austraße wurde dies Ende Oktober gefeiert.

Das Öflinger Jugendhaus, und damit die ganze Wehrer Jugend, durfte sich ebenfalls zwei Mal freuen: 30 Jahre wurde die Einrichtung alt – zum Jubiläum übergab die Stadt den Street Soccer Court, für den sich das Wehrer Jugendforum strak gemacht hatte.

Eine besondere Schlagzeile schrieb der FC Wehr: "Real Madrid kommt nach Wehr" schrieb unsere Zeitung damals. Gemeint waren damit nicht die Starkicker, sondern die weltberühmte Fußballschule der Königlichen, die in den Sommerferien gleich zwei Mal Station im Frankenmattstadion machte. Alle Plätze waren natürlich ruckzuck belegt.

Eine besondere Erwähnung verdient eine Organisation ohne Vereinsstatus: Mehrere Dutzend Ehrenamtliche engagieren sich seit Januar im "Netzwerk Integration" für die Flüchtlinge, hießen sie willkommen, gaben Sprachkurse und bemühten sich um ihre Integration. Das Netzwerk schrieb mehrfach postitive Schlagzeilen. Zuletzt mit einem Pilotprojekt, das vom Land Baden-Württemberg gefördert wird. Zwei Flüchtlingsunterkünfte wurden in diesem Jahr in Wehr und Öflingen bezogen. Rund 300 Menschen aus Kriegsgebieten in Syrien, aus dem Irak, Pakistan und Afghanistan bezogen im Laufe des Jahres die neue Unterkunft im Egerten sowie die Bayer-Häuser in Öflingen.

Einen neuen Verein im ohnehin schon facettenreichen Wehrer Vereinsregister gibt es seit Anfang Dezember: Der Verein "Miteinander-Füreinander" hat sich der Nachbarschaftshilfe verschrieben und bereichert das Gemeinwesen. Auflösen wird zum Jahresende hingegen der Verein "Bing", seit 2005 Trägerverein des Grundschulhorts an der Talschule. Der Hort selbst wird allerdings weiter bestehen – unter der Verantwortung der Stadt.

Die Verstorbenen des Jahres