Wehr Investoren warten auf den roten Punkt

Baubeginn für Mehrfamilienhaus hinter dem Wehrahof verzögert sich.

Die große Baugrube hinter dem Wehrahof ist komplett ausgehoben – bis hier mit dem geplanten Bau begonnen wird, werden aber wohl noch einige Wochen ins Land gehen. "Wir bereiten gerade die Ausschreibungen vor", erklärt Michael Wagner von der Wehrer Investorengruppe Intercasa, die an der Stelle des früheren Minimal-Markts ein Mehrfamilienhaus mit insgesamt 26 Mietwohnungen erstellen will. Der Bau werde voraussichtlich im Frühsommer beginnen, so Wagner. Voraussetzung ist hierfür aber die Baugenehmigung durch das Baurechtsamt, auf die die drei Investoren noch warten. "Die Unterlagen einschließlich der Nachbarschafts-Einsprüche werden derzeit abschließend geprüft. Wir gehen davon aus, dass die Entscheidung bis Ende nächster Woche fällt", erklärt der Jürgen Glocker, Pressesprecher des Landratsamts, auf Nachfrage unserer Zeitung.

Für eine überraschende Verzögerung hatten Einwände des Baurechtsamts geführt, die eine Umplanung notwendig machten. Überraschend, weil der Wehrer Gemeinderat die Pläne im November mehrheitlich gutgeheißen hatte. Die zuständige Baurechtsbehörde beurteilte das Gebäude in seiner ursprünglichen Größe hinegegen als zu massiv, als dass es sich in die Umgebungsbebauung anpasse. Mit einer Höhe von 19,40 Meter sollte das Gebäude nur knapp unter dem Wehrahof bleiben. "Wir sind auf die Einwände eingegangen und planen nun mit einem Stockwerk weniger", erklärt Wagner. Zwei Wohnungen fallen dadurch weg, das Gebäude misst nur noch 16,50 Meter. "Das ist zwar schade, weil in der oberste Etage mit Sicherheit eine besondere Wohnung entstanden wäre, aber wir können damit leben", so Wagner.

Eine weitere Änderung gibt es im westlichen Bereich des Neubaus: Ein Stockwerk wird leicht zurückgesetzt, damit wirkt das gesamte Bauwerk nicht so massiv. Trotz der Verzögerung bei der Baugenehmigung, halten die Investoren am geplanten Fertigstellungstermin fest. Ende 2018 sollen die Wohnungen einzugsbereit sein.

Und auch am äußeren Erscheinungsbild des Baus ändere sich grundsätzlich nichts: "Der städtische Charakter der Bebauung bleibt erhalten", verspricht Michael Wagner. Der Bau werde hinter dem über 100 Jahre alten, und bis heute stadtbildprägenden Wehrahof einen besonderen Akzent setzen. Geklärt ist zwischenzeitlich auch die Stellplatzfrage: In der Tiefgarage des Neubaus und um das Gebäude herum entstehen 49 Stellplätze, die sowohl für die Bewohner der 26 Neubauwohnungen als auch der zwölf Wohnungen des Wehrahofs zur Verfügung stehen werden.

Apropos Wehrahof: Einen neuen Pächter hat Michael Wagner für die Gaststätte im Löwenkeller gefunden: Spätestens im Mai wollen Ibrahim Demir und Zorka Parac hier hier zweites Lokal eröffnen, das sich vor allem dem Dart-Sport widmen wird. Schon jetzt haben sich mehrere Mannschaften gefunden, die sich in der Regio-Dart-Liga messen wollen und im früheren Jugendcafé Balou an Dart-Automaten trainieren und Wettkämpfe bestreiten. Der Löwenkeller selbst soll dagegen zum Bistro und Treffpunkt für Wehrer werden, ebenso die neue Gartenwirtschaft auf der Südseite des Wehrahofs. "Es wird nur eine kleine Speisekarte geben", kündigt Ibrahim Demir an. Noch keinen Pächter haben die Eigentümer hingegen für das Café im Erdgeschoss gefunden.