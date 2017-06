Wehr Instandsetzungsarbeiten sind schon an erst kürzlich angelegten Schotterwegen auf dem Dinkelberg nötig

Laut Karin Kirchner-Behringer, Projektleiterin für die Flurneuordnung, müssen Schäden duch unsachgemäße Nutzung der Schotterwege auf dem Dinkelberg behoben werden. Im weiteren Vorgehen werden nun Boden- und Waldgebiete in einer Bestandserhebung erfasst und bewertet.

Die Wegearbeiten auf dem Dinkelberg im Rahmen der Flurneuordnung sind seit dem vergangenen Herbst im vollen Gange. Durch unsachgemäße Nutzung mit Motorrädern und Quads seien aber bereits deutliche Schäden an den neuen Schotterwegen entstanden, erklärte Projektleiterin Karin Kirchner-Behringer. Die gerade angelegten Wege müssten darum schon jetzt wieder saniert werden.

Das Problem werde durch die anhaltende Trockenheit noch verstärkt, erklärt die Projektleiterin: Die neuen Schotterwege sind wassergebunden und erreichen darum erst nach einiger Zeit ihre endgültige Stabilität. "Durch unsachgemäße Nutzung, etwa durch zu hohe Geschwindigkeit, abruptes Bremsen und schnelle Wendemanöver, wird die frische Schotterschicht dann stark beschädigt", so Kirchner-Behringer.

Eigentlich liege man gut im Zeitplan, so die Projektleiterin. Das erste Baulos sei bereits zur Hälfte fertiggestellt, der zweite Abschnitt werde aktuell ausgeschrieben. Die nun entstandenen Schäden auszubessern sei kosten- und zeitintensiv. "Die neuen Wege sind nur für landwirtschaftliche Zwecke zugelassen, die Verursacher der Schäden sind darum schadenersatzpflichtig", macht Kirchner-Behringer deutlich. Sollten die Wege nicht sachgemäß genutzt werden, könnten darum Teilsperrungen vorgenommen werden.

Der Spatenstich für die Neutrassierung erfolgte im Juli des vergangenen Jahres. Von Norden beginnend, wurde zuerst ein Wanderparkplatz an der Verbindungsstraße zwischen Schwörstadt und dem Enkendorf angelegt. Noch mindestens zwei Jahre lang wird nun das Wegenetz auf dem Dinkelberg saniert und neu strukturiert. "Die neuen Wege dienen dann zur Orientierung bei der Neuzuteilung der Flächen", erklärt die Projektleiterin Karin Kirchner-Behringer das weitere Vorgehen. Hierfür werden im Rahmen der Bestandserhebung die Boden- und Waldgebiete auf dem Dinkelberg erfasst und bewertet. Mit der Neuzuteilung der Flächen könne frühestens im Jahr 2021 gerechnet werden, erläutert die Projektleiterin zum weiteren Ablauf.

Die Flurbereinigung

Die Flurneuordnung auf dem Dinkelberg soll durch die Schaffung größerer und besser gelegener Grundstücke die Möglichkeiten der effizienten Bewirtschaftung von Boden und Waldflächen verbessern. Durch die aktuell zum Teil kleinen Einzelflächen ist dies oft nicht möglich. Auch soll das charakteristische Landschaftsbild auf dem Dinkelberg mit seinen alten Streuobstwiesen besser geschützt und erhalten werden. Auf dem Dinkelberg sind mehr als 800 Teilnehmer von der Neuordnung betroffen, die Gesamtfläche beträgt knapp 800 Hektar. Die Kosten für das Projekt in Höhe von knapp 2,4 Millionen Euro werden zu 80 Prozent durch Zuschüsse von EU, Bund und Land finanziert. Die restlichen rund 468 000 Euro werden vom Teilnehmerbeitrag von 250 Euro je Hektar sowie einem freiwilligen Eigenanteil der Stadt Wehr in Höhe von 297 600 Euro abgedeckt. Informationen werden in den Mitteilungsblättern in Wehr und den umliegenden Gemeinden veröffentlicht und stehen zum Teil auf der Homepage des Landesamts für Geoinformationen und Landentwicklung (www.lgl-bw.de).