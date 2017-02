Wehr Informationsveranstaltung zum Spital Bad Säckingen: Schwerer Stand für Michael Thater

Bei der Infoveranstaltung des Fördervereins Spital Bad Säckingen haben die Anwesenden von Bürgermeister Michael Thater viele Antworten auf drängende Fragen gefordert. Dabei wurde auch die Emotionalität des Themas deutlich.

Schier aus allen Nähten platzte der Bürgersaal in Wehr bei der Infoveranstaltung des Fördervereins Spital Bad Säckingen am Freitagabend. Über 100 Zuhörer folgten den Ausführungen von Beatrix Köster, Jürgen Stadler und Rolf Metzger. In ihrem Referat lieferten sie Daten und Fakten aus ihrer Sicht zum aktuellen Stand. "Es geht uns nicht darum, negative Stimmung zu machen“, betonten die Redner. Im Kern forderte das Trio den langfristigen Erhalt des Bad Säckinger Spitals für die Grund- und Regelversorgung und eine sofortige Aufnahme abgezogener medizinischer Leistungen einschließlich der 24 Stunden-Notfall-Chirurgie.

Keinen leichten Stand hatte an dem Abend Michael Thater in seiner Funktion als Kreisrat. Die teils aufgebrachten Bürger fühlten dem Politiker kräftig auf den Zahn und forderten Thater auf, sich für den umfänglichen Erhalt des Spitals stark zu machen. Als Kreisrat sei er in Teilen anderer Meinung als die Vorredner, so Thater. Der Frage eines Bürgers, ob Thater für die kommende Kreistagssitzung konkret einen Antrag auf Erhalt der Grund- und Regelversorgung stellen könne, wich dieser aus und verwies darauf, das dies Bestandteil der Beschlussvorlage sei. Die Reaktion einer Zuhörerin auf Thaters Ausführungen: "Ich habe kein Vertrauen mehr in die Politik.“

Michael Thater verwies ob des derzeit mangelnden Brandschutzes, nicht nur im OP-Bereich, darauf, das die Gesellschafter des Spitals keine Verantwortung übernehmen könnten. Für viele Anwesende stellte sich die Frage, wer die Verantwortung trägt, falls es wegen der prekären Versorgungssituation gar zu einem Todesfall kommen könnte. Hier blieb Thater eine Antwort schuldig. Schon während der Ausführungen von Jürgen Stadler ob der Missstände ging manches mal ein Raunen oder unverständliches Kopfschütteln durch den Saal.

Der Infoabend in Wehr erwies sich als Veranstaltung mit hohem emotionalen Potenzial. Ein Bürger zum Einfluss des Kreistages: "Es ist unverständlich, dass die Kreisräte offenbar für Bad Säckingen sind, aber das Gegenteil passiert.“ Ein Zuhörer forderte, "nicht zu reden, sondern zu handeln“. Zum Abschluss der Veranstaltung riefen die Vertreter des Fördervereins dazu auf, bei der öffentlichen Sitzung des Kreistages am 15. Februar um 15 Uhr möglichst zahlreich anwesend zu sein. Es wurde auch angeregt, Beschwerdebriefe an die verantwortlichen Politiker zu schreiben und Leserbriefe an die Presse zu geben. Jürgen Stadler: “Die Lichter im Spital Bad Säckingen dürfen nicht ausgehen.“ Der Abschluss der Info-Reihe ist am Mittwoch, 8. Februar, um 19.30 Uhr in der Wehratalhalle in Todtmoos.