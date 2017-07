Wehr Individualität hat Vorrang: Breites Angebot für seniorengerechts Wohnen in Wehr

In Wehr gibt es ein breites Angebot für seniorengerechtes Wohnen. Die Bürgerstiftung bietet vielfältige Möglichkeiten. Aufgrund der großen Nachfrage gibt es eine Warteliste.

Wehr – Wer heute in Wehr alt werden möchte, dem bieten sich mit der Bürgerstiftung vielfältige Möglichkeiten zum seniorengerechten Wohnen. Neben barrierefreien Wohnungen und der Betreuung im Pflegeheim setzt man bereits seit 2008 auch innovative Wohnformen wie die Senioren-Wohngemeinschaft in der Seniorenresidenz Adler.

Bereits die „jungen Alten“ ab 60 Jahren interessieren sich vermehrt für die Angebote der Bürgerstiftung, weiß die Geschäftsführerin Nicole Herfert. „Die Nachfrage für unsere Seniorenwohnungen ist hoch, wir führen eine Warteliste.“ Wohnungen für Senioren wie im Haus Merian – das heißt die eigenen vier Wände haben und zugleich Absicherung durch Hausnotruf und benachbartes Pflegeheim, erklären Nicole Herfert und Heimleiter Boris Blazevic das Angebot. „Wer sein altes Zuhause aufgibt, schätzt hier sowohl die Geselligkeit mit den Nachbarn als auch die Selbstständigkeit in einer eigenen Wohnung.“ 65 rollstuhlgerecht ausgebaute Mietwohnungen gibt es im Haus Merian sowie im Nachbargebäude, dazu kommen die 27 Wohnungen in der Seniorenresidenz Adler. Der Besuch von ambulanten Pflegediensten ist so problemlos möglich. Dazu werden regelmäßig Aktivitäten wie Gedächtnistraining oder Gymnastik angeboten, so Nicole Herfert. Eine Besonderheit in der Seniorenresidenz Adler ist die Gemeinschaftswohnung mit Platz für vier Bewohner. Von Anfang an gut nachgefragt stand die Wohnung jetzt eine Weile leer, erklärt Andrea Hauf vom Gebäudemanagement der Stadt Wehr. „Drei Bewohner, die eventuell sogar befreundet sind, wären perfekt“, so Hauf. Denn für solche individuelle Lösungen bedarf es auch immer der passenden Einstellung bei den Bewohnern, ergänzt Nicole Herfert. Dafür stehen den Bewohnern dann auf insgesamt 200 Quadratmetern Wohnfläche ein Rundum-Sorglos-Wohnen mit eigenem Badezimmer, Aufenthaltsraum und eingerichteter Küche zur Verfügung.

Das klassische Altersheim mit hotelähnlichen Umfeld hat auch in Wehr längst ausgedient. Der neue Heimleiter Blazevic entwickelt stattdessen das Werk seiner Vorgängerin Claudia Moser fort und setzt auf individuellere Lösungen. „Eine gewohnte Umgebung, etwa durch mitgebrachte Möbelstücke und Bilder, hilft den Bewohnern im Pflegeheim sich zurechtzufinden“, weiß der Pflegefachmann. Auch auf liebgewonnene Gewohnheiten, wie das Glas Orangensaft zum Frühstück oder ein Glas Wein am Abend, sind selbstverständlich. „Der Mensch soll sich schließlich nicht der Institution beugen müssen, sondern soll seinen häuslichen Lebensstil möglichst lange beibehalten können“, so Blazevic.