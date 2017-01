Wehr In der farbenfrohen Wunsch-Werkstatt

Atelierbesuch beim Wehrer Künstler Ulli Wunsch, dessen Ausstellung im Alten Schloss in Wehr um eine Woche verlängert wird.

Wehr (js) „Heute wird ein guter Tag“. Dieser Spruch liegt in Schönschrift auf dem Tisch und verspricht einen angenehmen und bei einer Tasse Tee auch etwas entschleunigten Atelierbesuch bei Ulli Wunsch. Das helle, lichtdurchflutete Atelier über dem Modehaus Bär wirkt freundlich, mit viel Naturholz und farbenfrohem Mobiliar. Der Raum gibt eine positive Resonanz. Überall an den Wänden hängen Bilder, auch ein Akt aus der Ausbildungszeit.

Auf einer beweglichen Holz-Staffelei steht ein ganz neu gemaltes Bild. Farbdosen stapeln sich neben dem alten, bunt bemalten Schreibtisch, der als Maltisch und für Farbvorräte dient: „Das ist für mich meine Palette“, sagt Ulli Wunsch über das fröhlich aussehende Möbel. Ob er gern an der Staffelei arbeite? Ja, das sei lockerer in der Handhaltung und verlange einen Ganzkörpereinsatz. Man nehme Abstand, bewege sich und habe dadurch einen feineren Zugang zum Malen.

Im Gegensatz zu seinem „Steh-Atelier“ macht Ulli Wunsch auf der anderen Seite des Korridors in seinem grafischen Atelier Kalligraphien im Sitzen. Aber auch hier: lauter farbig bemalte Regale und Schubladen. „Vor mir ist nichts sicher, sagt meine Frau Helene“, schmunzelt Ulli Wunsch, der sogar im 100 Jahre alten Wohnhaus, genannt „Villa Kunterbunt“, das Treppenhaus und die Türen komplett bemalt hat.

Dass das Atelier ein Raum für die Seele ist, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass seine Frau als Gymnastik- und Qi Gong-Lehrerin hier ihre Bewegungskurse macht. Am Büroplatz, wo über dem Computer ein Selbstbildnis hängt, fällt der Blick auf ein Aquarium mit südamerikanischen Warmwasserfischen. Ein beruhigender Anblick. Ulli Wunsch setzt sich abends zehn Minuten davor, „um in eine andere Welt einzutauchen“. Er taucht selber auch gern; die Unterwasserwelt hat ihn schon immer fasziniert.

Überhaupt ist der Maler und gelernte Grafikdesigner gern unterwegs, macht Wanderungen, Langlauf, reitet, ist offen für alles, was mit Natur zu tun hat. „Meine Haupt-Inspirationsquelle ist das Reisen“, sagt er. „Ich entdecke gerade Deutschland“, wobei er erstaunt ist, was Deutschland alles zu bieten hat. So sehr er die Berge liebt, zieht es ihn immer wieder ans Meer. Der weite Horizont ist ihn etwas Besonderes.

Wo es nur geht, lässt er sich von künstlerischen Dingen inspirieren, besucht gerne Museen, war unlängst in Barcelona bei einer Miro-Ausstellung und besuchte im letzten Sommer das Heim und den Garten von Claude Monet in Giverny. „Der Blaue Reiter“ in der Riehener Fondation Beyeler ist für den Wehrer Maler, der die Komplementärfarben liebt, ein spannendes Farb-Erlebnis. Oft sieht man ihn auch in Konzerten, denn Wunsch liebt Musik als einen „Moment Ewigkeit“.

Ulli Wunsch hat immer schon gemalt. Nach ersten Kursen bei dem Wehrer Lothar Weiss, der dem 15-Jährigen den Rat gab, sein Talent weiter zu pflegen, und später beim Hotzenwälder Maler Robert Fritz, hat er eine künstlerisch orientierte Ausbildung mit Kopf- und Aktzeichnen, Landschafts- und Naturstudien an der Schule für Gestaltung Basel absolviert, das Grafik-Diplom gemacht und ist, wie viele Abgänger dieser Schule, Künstler geworden.

Nach drei Jahren in einer Heitersheimer Werbeagentur machte er sich 1993 als Werbegrafiker selbstständig. Ein Standbein sind Buchgestaltungen, Illustrationen, Broschüren, Titelgestaltungen für Geschenkbücher sowie Kalender. Die grafischen Auftragsarbeiten haben den 54-Jährigen bekannt gemacht. Es sind seine „Visitenkarten in die Welt hinaus“.

Die Ausstellung im Alten Schloss wurde verlängert und ist noch am 7./8. sowie 14./15. Januar, von 14 bis 17 Uhr geöffnet.