Wehr In Wehr zwei Fahrer mit Alkohol unterwegs

Bei Kontrollen am Sonntag in Wehr gingen der Polizei gleich zwei Autofahrer ins Netz, die 1,5 Promille im Blut hatten.

Am Sonntagabend gegen 22.20 Uhr geriet ein Mann in Wehr in eine Polizeikontrolle. Dabei stellten die Beamten beim ihm fest, dass er zuvor offenbar zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Dies hatte zur Folge dass dem Mann im Spital in Bad Säckingen eine Blutprobe entnommen werden musste. Seinen Führerschein ist er nun erst mal los. sein Auto wurde vor Ort abgeschlossen. Die Anzeige wegen Trunkenheit wird nicht lange auf sich warten lassen. Bereits am Nachmittag gegen 17.45 Uhr fiel einer Streife ebenfalls in Wehr ein anderer Mann auf. Auch bei diesem Autofahrer wurde bei der anschließenden Kontrolle eindeutiger Alkoholkonsum festgestellt, ein Test ergab auch hier einen Wert von 1,5 Promille. In die darauffolgenden Maßnahmen wie Blutprobe und Einbehaltung seines Führerscheins willigte der Mann ein, eine Anzeige wird er nicht mehr verhindern können.