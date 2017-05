Wehr Im Gemeinderat bricht ein erneuter Streit über die nötige Zahl von Stellplätzen aus

1,5 Parkflächen pro Wohneinheit gelten weiterhin als Minimum. Der Gemeinderat lehnt den Antrag eines Bauherren auf Reduzierung ab.

Wie viele Parkplätze braucht ein Wohngebiet? Die Frage, wie viele Stellplätze ein Bauherr nachweisen muss, wird immer wieder im Gemeinderat diskutiert. Während die Grünen den Parkraum möglichst knapp halten wollen, um die Anwohner zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu bewegen, sehen das die anderen Fraktionen anders. Als schlechtes Beispiel führen sie die Mozartstraße an, wo in den Abendstunden die regulären Parkplätze kaum ausreichend sind.

Die hohe Nachfrage nach Wohnraum macht auch in Wehr den Parkraum knapper. Diskussionen zur Ausweisung von Stellplätzen sind bei jeder Bebauungsplanänderung auf der Tagesordnung. Längst hat das wilde Parken auch Öflingen erreicht, wie Susanne Kladisch in der jüngsten Gemeinderatsitzung feststellte. Die Stadt versucht, mit der Ausweisung von mindestens 1,5 Parkplätzen pro Wohneinheit für Neubauten sowie mehr Kontrollen durch das Ordnungsamt, gegenzusteuern. So soll zukünftig auch samstags kontrolliert werden, teilte Ordnungsamtsleiter Stefan Schmitz mit, im Sommer auch in den Abendstunden.

Dass mindestens 1,5 Stellplätze für manchen Bauherrn schwer zu realisieren sind, zeigte sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung bei der erneuten Besprechung des Bebauungsplans "In den Höfen". Im Januar stimmten die Gemeinderäte für eine dritte Änderung. Auf dem Eckgrundstück zwischen Schopfheimer Straße und In den Höfen plant ein Investor, ein Mehrfamilienhaus zu bauen. Dieser bittet nun um eine Reduzierung der Stellplätze von 1,5 auf 1,2 pro Wohneinheit, teilte Bürgermeister Michael Thater mit.

Aufgrund von Platzmangel sei die Anzahl nur über Doppelparker zu erreichen. Dabei können zwei Fahrzeuge mit einem Liftsystem übereinander abgestellt werden. Dies würde von den Bewohnern erfahrungsgemäß aber nicht angenommen, so der Investor. Wenig Verständnis für diese Sorge kam vonseiten der SPD-Fraktion: Die Parksituation in Wehr sei an vielen Stellen prekär, so Susanne Kladisch. Einer erneuten Änderung könne die Fraktion so nicht zustimmen. Auch Christoph Eckert (CDU) bezweifelte, dass die reduzierte Anzahl an Parkplätzen ausreichend sei. Zudem gab er zu bedenken, dass Parkmöglichkeiten ein wichtiger Standortfaktor für Wehr seien, und: "Wer für seinen Einkauf nicht parken kann, kommt auch nicht mehr." Ähnlich wie in der Mozartstraße gehe es auch schon In den Höfen eng zu.

Christoph Schmidt (FW) und Claudia Arnold (Grüne) befürworteten die Lösung mit weniger Stellplätzen und verwiesen auf zusätzliche Parkmöglichkeiten in der näheren Umgebung. In der Abstimmung votierten die Gemeinderäte knapp mit zehn zu neun Stimmen gegen eine Reduzierung der Stellplätze. Die Entscheidung für die Bebauungsplanversion mit 1,5 Stellplätzen erfolgte mit zwei Gegenstimmen von Claudia Arnold und Vito Doria (Grüne). Stadtrat Wolfgang Meier (Rep) enthielt sich in beiden Abstimmungen.